THE VOICE OF ITALY 2019 VINCITORE – The Voice of Italy è un talent show andato in onda per la prima volta nel nostro paese nel 2013.

Per l’edizione 2019, il talent è stato condotto da Simona Ventura e martedì 4 giugno, in prima serata, verrà proclamato il vincitore.

Sono partiti in 56, ma alla finale sono arrivati soltanto in quattro, un concorrente per ogni team. Elettra Lamborghini, Morgan, Gue Pequeno e Gigi D’Alessio hanno valutato i concorrenti saliti sul palco di The Voice e alla finale ne hanno portati soltanto quattro: Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri sono i quattro finalisti di The Voice of Italy.

Chi si aggiudicherà la vittoria?

The voice of Italy 2019 vincitore | Chi vince?

Il vincitore di The Voice of Italy 2019 otterrà un contratto discografico con la Universal Music Italia e potrà partecipare ai Music Awards in programma il 5 giugno presso l’Arena di Verona (l’evento sarà trasmesso anche su Rai 1).

Di seguito, ecco il podio di The Voice of Italy 2019:

IN AGGIORNAMENTO

Vincitore :

: Secondo posto:

Terzo posto:

Quarto posto:

The Voice of Italy 2019 vincitore | I quattro finalisti

Quest’anno per la finale in onda su Rai 2 gareggiano Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri.



Miriam Ayaba è cresciuta in provincia di Mantova e ha mostrato sin da subito al pubblico di The Voice il suo background musicale partendo da un nome d’arte che rappresenta un mix tra il suo nome originario e un vocabolo nigeriano, il cui significato è “regina”. Non a caso, il suo idolo musicale è Beyoncé.

Carmen Pierri è la più giovane dei finalisti, a soli 16 anni è salita sul palco di The Voice entrando a far parte del team di Gigi D’Alessio.

Brenda Carolina Lawrence invece è entrata nel team Gue Pequeno. A 21 anni, l’aspirante cantante è una studentessa di Lingue e Letterature straniere e ha iniziato a masticare il mondo della musica dall’età di 5 anni.

Infine, Diablo è il concorrente che rappresenta in finale il team Morgan, un giovane che ha scelto il rap per esprimerne la parte più tormentata di se stesso.



La precedente edizione di The Voice è stata condotta da Costantino della Gherardesca e ha visto come coach Al Bano, Cristina Scabbiam Francesco Renga e J-Ax. A vincere l’edizione 2018 di The Voice è stata Maryam Tancredi, del team Al Bano, giunta al duello finale contro Beatrice Pezzini (del team J-Ax). La Tancredi ha portato a casa la vittoria con una cover di “Too good at Goodbyes” di Sam Smith.

