THE VOICE OF ITALY 2019 FINALE – Questo sarà l’ultimo martedì per The Voice of Italy. L’edizione 2019 volgerà al termine. Chi si porterà a casa la vittoria?

Il talent show condotto da Simona Ventura non ha avuto molta fortuna nella battaglia degli ascolti, ma riuscirà a riscattarsi in quest’ultima serata?

Quattro sono i concorrenti giunti in finale che si batteranno sul palcoscenico per aggiudicarsi il titolo di vincitore.

Stasera la finale di The Voice. Per Simona Ventura spunta un nuovo programma?

Vediamo insieme quali sono le anticipazioni di questa finale.

The Voice of Italy 2019 finale | Anticipazioni

Diablo, Miriam Ayaba, Brenda Carolina Lawrence e Carmen Pierri: questi sono i quattro finalisti di The Voice of Italy.

Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Morgan e Gue Pequeno sono i quattro giudici che hanno accompagnato questi talenti all’ultima puntata con la speranza di vederli vincitori.

Erano partiti in 56 e ne sono rimasti soltanto 4, ma chi vincerà? Dopo aver superato le tre Blind Audition, la Battle e il Knock Out, i quattro concorrenti vivranno un’ultima, grande fase.

Diablo è il nome d’arte di Dominique Chillé Diouf, diciottenne romano che rappresenta il team Morgan; Miriam Ayaba è il nome d’arte di Miriam Di Criscio, ventiduenne milanese che rappresenta il team Elettra. Brenda Carolina Lawrence ha ventun anni e rappresenta il team Gue Pequeno, mentre Carmen Pierri, sedici anni, è nel team Gigi D’Alessio.

The Voice of Italy 2019 finale | Come funziona | Ospiti

Come funziona la finale di The Voice of Italy? I quattro talenti si sfideranno tra di loro e al termine di ogni performance i ragazzi verranno votati direttamente dal pubblico tramite televoto (sia telefonico che tramite social).

Cosa ottiene il vincitore di The Voice? In primis, un contratto discografico con l’Universal Music Italia.

In più, il vincitore avrà un appuntamento musicale in calendario: potrà partecipare ai Music Awards in programma il 5 giugno nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. L’evento verrà trasmesso in diretta su Rai 1.

In occasione della finale, sono attesi diversi ospiti sul palco di The Voice che intervalleranno le esibizioni dei finalisti con le proprie: tra i vip che vedremo sul palco, ci saranno Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy.

The Voice of Italy va in onda questa sera, martedì 4 giugno 2019, per l’ultima puntata di questa edizione alle ore 21:20 su Rai 2.