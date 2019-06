The Voice 2019 finale Simona Ventura | Rai 2 | Carlo Freccero | Quelli che il calcio

The Voice 2019 finale Simona Ventura L’indiscrezione Rai 2 – Stasera finalissima. Simona Ventura, per tutti Super Simo grazie a quell’inimitabile grinta, conclude The Voice su Rai 2 con i coach Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Gué Pequeno e Morgan.

Il talent dedicato alla musica ha riportato in pista, in grande spolvero, la conduttrice amatissima dal pubblico che sta vivendo un bel momento professionale anche grazie all’amore per Giovanni Terzi, giornalista e scrittore di successo.

La Ventura, asso nella manica di Rai 2, ha tutta la stima del direttore di Rete Carlo Freccero. Che alla conferenza stampa di presentazione del piano editoriale la ha elogiate con bellissime. Ma il rebus, in queste ore, resta legato al futuro della Ventura. Quali programmi la Rete ha messo in cantiere per lei? In viale Mazzini sono giorni frenetici. Al settimo piano vengono disegnati i nuovi palinsesti per la prossima stagione, che saranno presentati il 9 luglio a Milano. Ci sarà sicuramente spazio per la Ventura.

The Voice 2019 finale Simona Ventura | L’indiscrezione

Bocche cucite al settimo piano del quartier generale dell’azienda di Stato. Spunterebbe, invece, per la Ventura la possibilità di Quelli che… il calcio. Sarà vero? Si tratta solo di un’indiscrezione. Intanto, sembrerebbero confermati per la nuova stagione Luca e Paolo (che sarebbero in corsa per la conduzione del programma di calcio).

Se, però, l’indiscrezione legata al possibile ritorno della Ventura in quel fortunato programma dovesse essere confermata allora sarebbe un vero colpo (in senso positivo) per super Simo, che lo ha condotto dal 2001 al 2011. Condizionale d’obbligo. Fino a quando non saranno ufficializzati i palinsesti.

In questi mesi la Ventura, che è ritornata in video con tutta la sua autorevolezza e quella bravura inimitabile, ha saputo affrontare con la grinta giusta la sfida televisiva che attendeva da tempo. Sicuramente, l’amore (che va a gonfie vele) con il suo Giovanni Terzi è stata linfa vitale. I due, qualche mese fa, per la prima volta si sono raccontati a Storie italiane dove la Ventura era ospite per presentare The Voice. Terzi era in studio come opinionista. Poi quel fuoriprogramma sulle notte di Chiaro di luna di Jovanotti, la loro canzone del cuore. Gli occhi lucidi e gli sguardi magnetici. E’ amore. Va vissuto così: emozionando tutti.