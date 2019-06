Techetechetè puntata oggi 4 giugno 2019 | Protagonista | Anticipazioni | Stasera | Massimo Troisi | Rai 1

TECHETECHETÈ PUNTA OGGI 4 GIUGNO ANTICIPAZIONI – Torna anche questa sera, martedì 4 giugno 2019, Techetechetè, la trasmissione di successo che ogni anno accompagna i telespettatori di Rai 1 nelle serate estive. Come in ogni puntata anche stasera rivivremo i momenti più belli di un grande personaggio della tv e dello spettacolo italiano.

Attraverso le immagini di repertorio delle Teche Rai, da cui il nome della trasmissione, e grazie a un sapiente montaggio, negli anni Techetechete è diventato un appuntamento fisso per molti italiani, che amato, con un pizzico di nostalgia, vivere o rivivere momenti della televisione italiana che fu. Appuntamento dalle 20.30 su Rai 1.

Ma chi è il protagonista della puntata di oggi 4 giugno 2019 di Techetechete? Ecco tutte le anticipazioni.

Techetechetè puntata oggi 4 giugno 2019 | Massimo Troisi

Techetechetè è tornato ieri, 3 giugno, con la prima puntata dell’edizione 2019, dedicata al ricordo di Fabrizio Frizzi. Anche questa sera il programma dell’access prime time estivo di Rai 1 omaggio un altro mostro sacro, vale a dire Massimo Troisi, l’attore scomparso esattamente 25 anni fa.

Grazie alle immagini delle Teche Rai, ripercorreremo la straordinaria carriera di Troisi, con i suoi film ma anche attraverso le apparizioni sul piccolo schermo, con gli sketch comici de La Smorfia, il trio composto da Troisi, Enzo Decaro e Lello Arena.

La trasmissione di Rai 1, che ci farà compagnia fino a settembre, tornerà nei prossimi giorni con altri speciali dedicati ai grandi personaggi della tv, come Mike Bongiorno, Little Tony, Franco Zeffirelli, Milva e Johnny Dorelli.

Cinque scene per ricordare Massimo Troisi

Techetechetè puntata oggi 4 giugno 2019 | Novità

In questa edizione, in particolare, ci saranno diverse puntate a tema. Nel dettaglio, dal primo luglio, tutte le puntate del lunedì saranno incentrate sul “varietà” e sulla sua evoluzione. Poi ci sarà il venerdì-jukebox dedicato alla musica, con un omaggio ai principali cantanti e artisti (la prima puntata è dedicata ai New Trolls, Alan Sorrenti, Vasco Rossi, Venditti e Mina). E ancora il sabato Superstar dove ogni serata è dedicata ai protagonisti dei film e delle fiction in programma subito dopo sempre su Rai 1.