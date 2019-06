🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Volevamo andare lontano Rai 1 | 4 giugno 2019 | Seconda puntata

STASERA IN TV VOLEVAMO ANDARE LONTANO RAI 1 – Dopo la prima puntata mandata in onda ieri, Rai 1 raddoppia subito e questa sera, martedì 4 giugno 2019, trasmette la seconda e ultima puntata della miniserie Volevamo andare lontano – Bella Germania.

La fiction, girata in Germania e tratta dal romanzo dello scrittore Daniel Speck, ha riscosso ieri un discreto successo in termini di ascolti televisivi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU VOLEVAMO ANDARE LONTANO

A colpire gli spettatori soprattutto il tema di fondo trattato dalla fiction, che utilizza l’escamotage dell’incontro tra un nonno e una nipote, che non si erano mai conosciuti prima, per analizzare la storia della loro famiglia attraverso tre generazioni. E, in parallelo, quella dei tanti italiani emigrati in Germania negli anni Sessanta, nel secondo dopoguerra, alla ricerca di fortuna e felicità.

I programmi di questa sera in televisione

Stasera in tv Volevamo andare lontano Rai 1 | Di cosa parla

Come già predetto, la serie tv si divide in due puntate. La prima, “L’amore”, è andata in onda ieri. La seconda, quella di stasera, si intitola invece “Il segreto”.

Nella prima puntata, la giovane Julia ha incontrato un anziano uomo a Monaco di Baviera, Ottokar, che si rivela essere suo nonno. Da lui scopre quindi la storia dell’amore di Ottokar con la giovane italiana Giulietta, vissuto negli anni Cinquanta a Torino, dalla quale è nato proprio il padre di Julia, Vincenzo.

Julia sa che il padre è morto da anni, ma il nonno le ha rivelato invece che l’uomo è ancora vivo. Insieme, dunque, si mettono a cercarlo, tentando di capire i motivi per cui l’uomo ha tagliato i ponti con la famiglia. Nel loro “viaggio”, incontrano anche Giovanni, il fratello di Giulietta e quindi zio di Julia

Come proseguirà dunque la storia? Julia, nella seconda puntata, scoprirà come Giulietta – spinta dai genitori – abbia alla fine lasciato Ottokar che sposare Enzo. E che dopo qualche tempo l’amore tra i due sia finito, spingendo Giulietta a tornare in Germania alla ricerca di Ottokar.

Julia riuscirà a ricongiungersi con il padre? E scoprirà i motivi che lo hanno portato a non volerla mai frequentare?

La trama completa di Volevamo andare lontano – Bella Germania

Stasera in tv Volevamo andare lontano Rai 1 | Cast

La protagonista della fiction di Rai 1, Julia, è interpretata da Natalia Belitski, giovane attrice tedesca di origini russe. Christoph Letkowski è invece il giovane Ottokar, il nonno della protagonista.

Giulietta, interpretata da Silvia Busuioc, è un’attrice di origine moldavo-italiana. Vincenzo, padre di Julia, ha invece il volto di Stefan Kurt, mentre la madre di Julia, Tanya, è interpretata da Andrea Sawatzki.