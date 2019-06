🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv The Voice Rai 2 | 4 giugno 2019 | Finale | Oggi

STASERA IN TV THE VOICE RAI 2 – Dopo mesi di Blind Audition, Battles e Knock Out, finalmente siamo giunti al giorno della finale di The Voice of Italy 2019. Chi sarà il vincitore dell’edizione di quest’anno, condotta da Simona Ventura?

La serata di Rai 2 quindi si colora a ritmo di musica. Oggi infatti i quattro concorrenti finalisti si esibiranno in un live show, quindi in diretta uno contro l’altro. Ci saranno anche degli ospiti. In palio la vittoria di The Voice e un contratto discografico con Universal. A decretare il vincitore sarà il televoto.

Stasera in tv The Voice Rai 2 | I finalisti

Alla fine sono arrivati solo quattro concorrenti: Brenda Carolina Lawrence (team Gué Pequeno), Carmen Pierri (team Gigi D’Alessio), Diablo (team Morgan) e Miriam Ayaba (team Elettra Lamborghini).

Questa sera dunque tutti gli appassionati del talent show musicale si sintonizzeranno su Rai 2, a partire dalle 21.20, per assistere allo spettacolo della finalissima di The Voice.

Stasera in tv The Voice Rai 2 | Dove vedere la finale in live streaming

Oltre che in diretta tv, si può vedere The Voice anche su pc, smartphone o tablet grazie al servizio streaming offerto da RaiPlay. Gli utenti possono registrarsi (gratuitamente) e vedere la trasmissione in contemporanea alla sua messa in onda in tv. Un modo per godersi lo spettacolo anche in mobilità.

E se non doveste riuscire a vedere The Voice of Italy neanche in streaming, non avete nulla da temere. Perché sempre su RaiPlay è disponibile anche il servizio on demand, per vedere la finale in qualsiasi momento anche nei giorni successivi.

