Stasera in tv 4 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Volevamo andare lontano | The Voice of Italy | Di Martedì

STASERA IN TV 4 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 4 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 4 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

21:25 – Volevamo andare lontano

Seconda puntata questa sera della fiction mai trasmessa in Italia Volevamo andare lontano Bella Germania, tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore e sceneggiatore tedesco Daniel Speck. Al centro le storie degli italiani emigrati in Germania negli anni Sessanta. Qui tutto quello che c’è da sapere sulla serie in due puntate

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:20 – The Voice of Italy

Questa sera l’attesa puntata finale del popolare talent canoro di Rai 2: chi riuscirà ad aggiudicarsi la vittoria? Chi saranno gli ospiti eccezionali di questa sera? Qui tutte le anticipazioni della finale di The Voice of Italy 2019

Stasera in tv 4 giugno | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:35 – Che ci faccio qui

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di #cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Chi ospiterà questa sera la giornalista per discutere dei vari temi di attualità? Qui tutte le anticipazioni

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Freedom oltre il confine

Su Rete 4 una nuova puntata di Freedom oltre il confine, il programma divulgativo condotto da Roberto Giacobbo.

Stasera in tv 4 giugno | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza

21:25 – La casa di famiglia

Su Canale 5 questa sera una commedia italiana del 2017 con Lino Guanciale, Stefano Fresi e Matilde Gioli, La casa di famiglia.

La trama: Alex, Oreste, Giacinto e Fanny sono i quattro figli ormai adulti di Sergio, padre molto amato che cinque anni prima è entrato in coma e sembra destinato a non risvegliarsi più. Alex è un donnaiolo che gestisce un circolo sportivo, Oreste un musicista ridotto a dirigere concerti di ragazzini con poco talento, Giacinto un businessman che non sorride mai e Fanny una ex moglie abbandonata dal marito.

Il trailer:

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I – La scena del crimine

21:30 – Godzilla

Su Italia 1 questa sera un celebre film di fantascienza del 2014, Godzilla.

La trama: A Tokyo, l’ennesima scossa sismica provoca un grave incidente all’interno di una centrale nucleare durante il quale perde la vita la moglie di Joe Brody, un esperto supervisore americano. Gli studi sul misterioso caso si protraggono per tanti anni, fino a quando il professore riesce a far luce sulla natura di quelle misteriose scosse.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e mezzo

21:15 – Di Martedì

Questa sera su La7, dopo il classico appuntamento con la rubrica politica serale di Otto e Mezzo, va in onda una nuova puntata di Di Martedì, il noto talk show condotto dal giornalista Giovanni Floris. Anche questa sera tanti ospiti e tanti temi di cui discutere.

Stasera in tv 4 giugno | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:30 – Mediterraneo

Tv8 questa sera ripropone un bellissimo vecchio film con Diego Abatantuono, Mediterraneo, per la regia di Gabriele Salvatores.

La trama: Le avventure tragicomiche di alcuni soldati italiani in occupazione di una isola greca isolata e senza nessun interesse strategico. Vinse l’Oscar come miglior film straniero nel 1991.

Il trailer:

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati due nuove puntata della nuova serie di George Clooney, Catch-22.

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Catch-22 Ep. 5 Prima TV

22:00 – Catch-22 Ep. 6 Prima TV

La trama: Una storia di guerra molto particolare, basata sull’omonimo romanzo antimilitarista di Joseph Heller del 1961. La serie segue le avventure di uno squadrone di giovani aviatori dell’esercito degli Stati Uniti, di stanza in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro della storia c’è il Capitano John Yossarian (detto YoYo), un bombardiere dell’Air Force che per evitare la guerra aveva scelto di arruolarsi in aviazione, sperando che il conflitto sarebbe durato meno del suo addestramento. Yossarian è un anti-eroe ribelle e iconico, che si sforza di mantenere il suo equilibrio mentale, lottando contro il sistema militare.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno il grande spettacolo del calcio a 5 in diretta con la finale dei Playoff scudetto tra Acqua e Sapone e Napoli. Stasera c’è gara 3: le due squadre sono in perfetta parità, visto che nelle due partite precedenti hanno rimediato una vittoria a testa.

Stasera in tv 4 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Mollo tutto e cambio vita

Sky Uno trasmette Mollo tutto e cambio vita, lo show in cui persone che hanno deciso di abbandonare il proprio paese per andare a cercare fortuna altrove raccontano le proprie storie quotidiane.