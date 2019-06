SPARATORIA DARWIN AUSTRALIA MORTI – È di almeno 5 vittime il bilancio di una sparatoria avvenuta oggi a Darwin, in Australia. L’attacco è avvenuto in un hotel. A darne notizia è stata la polizia, sottolineando che un sospettato, un uomo di 45 anni, è stato arrestato. L’uomo – stando a quanto riferiscono i media internazionali – è entrato nell’Hotel Palms in McMinn Street con in mano un fucile a pompa e ha sparato per poi fuggire prima di essere preso dagli agenti.

La sparatoria è avvenuta alle ore 18 circa locali e l’uomo sospettato è stato fermato un’ora più tardi. Secondo la polizia il 45enne ha agito da solo. Non sono state avviate ricerche di altre persone. Da quando il kille si è allontanato dal luogo della strage il centro della città è rimasto bloccato per un’ora.

Sui social network sono state diffuse informazioni sul punto esatto della sparatoria.

Secondo i testimoni il killer è entrato più volte in alcune stanze aprendo il fuoco. Una testimone, Leah Potter, alla Abc News ha raccontato che una donna è stata colpita più volte alle gambe. Un altro testimone, John Rose, sempre alla ABC ha detto di aver visto un uomo armato entrare nella struttura armato di fucile.