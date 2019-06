Previsioni meteo oggi 4 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 4 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 4 giugno 2019.

Previsioni meteo oggi 4 giugno 2019 | NORD

La giornata di oggi, al Nord, vedrà una prevalenza di cielo sereno o al massimo velato.

Ci sono però delle eccezioni: sulle aree alpine, prealpine e appenniniche ci saranno infatti delle nubi molto dense a cavallo tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio.

In queste zone sono attesi deboli rovesci o temporali.

CENTRO E SARDEGNA

Sono previsti annuvolamenti consistenti sulla dorsale appenninica e nel basso Lazio. Proprio in questa regione, nel primo pomeriggio, potrebbero arrivare lievi rovesci.

Ancora nuvole basse sul Lazio meridionale anche nella parte finale della giornata, mentre nel resto delle aree del Centro e in Sardegna si prevede bel tempo.

SUD E SICILIA

Meteo instabile in alcune zone interne e sui rilievi appenninici, con deboli piogge o temporali che però in serata lasceranno il posto a un cielo sereno.

Qualche addensamento anche sulle regioni tirreniche, ma in generale il tempo nel Meridione sarà sereno quasi ovunque.

Previsioni meteo oggi martedì 4 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve aumento su Piemonte, Sardegna, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le massime invece saranno in rialzo sul Friuli-Venezia Giulia, in Emilia-Romagna, Basilicata, Calabria e Isole maggiori.

VENTI

Venti deboli variabili lungo le aree costiere, mentre nelle zone colpite dai temporali ci saranno dei temporanei rinforzi.

Previsioni meteo oggi martedì 4 giugno 2019 | MARI

In tutta la penisola il meteo di oggi prevede mari calmi o poco mossi. L’unica eccezione il Canale di Sardegna, lungo il quale nel pomeriggio sono previsti aumenti del moto ondoso.