Palinsesto Rai 2 Carlo Freccero | Mezzogiorno in famiglia | I fatti vostri | Novità | Tg 2

Palinsesto Rai 2 Carlo Freccero Novità – Schemi, analisi ascolti e nuove idee. E’ quasi tutto pronto per i nuovi palinsesti. Anche su Rai 2 si sta lavorando alla preparazione della tv che vedremo nella prossima stagione. Il direttore della seconda Rete Rai, Carlo Freccero, si sta dedicando al Prime time nel periodo che va dal 15 settembre al 31 dicembre.

Bocche cucite. Poche e frammentarie indiscrezioni trapelano in queste ore perché al settimo piano di viale Mazzini è vietata qualsiasi fuga di notizie. Fino al 9 luglio: data ufficiale della presentazione dei palinsesti per la prossima stagione.

E’ ormai sicura, invece, la cancellazione di Mezzogiorno in famiglia, il programma del weekend – ideato dal grande Michele Guardì che ha traghettato nel corso di anni gli ascolti sempre più in alto.

Alcuni giorni fa, in esclusiva a Tpi, il maestro Gianni Mazza aveva tuonato contro Freccero dicendo: “Se Rai 2 va male non è colpa nostra”. Adesso come prenderà la notizia della chiusura di Mezzogiorno in famiglia, che lo vedeva impegnato con la direzione d’orchestra? Stando a quello che ci aveva raccontato, pare che il suo piano B sia già pronto. “Mi dedicherò alla musica. Ho in mente uno spettacolo. Devo solo trovare il posto per le prove. Ho già tutti gli elementi”, ci aveva detto.

Palinsesto Rai 2 Carlo Freccero | I fatti vostri si salvano

Rebus I fatti vostri risolto. Il programma condotto da Giancarlo Magalli ci sarà anche per il prossimo anno. Rischio chiusura scongiurato grazie all’intesa tra Guardì e Freccero. Sembra che lo storico regista di Rai 2 (una vera risorsa per la tv di Stato) abbia sforbiciato il budget per salvare il programma. Che è una pietra miliare della televisione italiana. Salvi tutti. Compreso il clacson, la piazza e il vaso cinese.

Le ultimissime novità, però, riguardano anche il Tg2 diretto da Gennaro Sanguiliano. Dopo la sperimentazione di Freccero, che ha inserito una “coda” di news nell’edizione serale, sembra che a Saxa Rubra siano pronti nuovi conduttori dell’edizione estiva del telegiornale. Tutto avverrà tra una manciata di giorni.

Freccero, in questi mesi, ha dovuto fare i conti con il budget a disposizione facendo quadrare da subito il bilancio, come aveva annunciato diversi mesi fa alla presentazione del piano editoriale della Rete. Qualche taglio, qualche spostamento e qualche sacrificio. Ma alla fine sembra che i programmi di punta della Rete, solidi da anni, non abbiano sofferto.