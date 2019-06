Oroscopo Paolo Fox segni fortunati amore giugno 2019 | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI AMORE GIUGNO 2019 – Giugno è arrivato e con lui, visto l’imminente arrivo dell’estate, si apre un periodo perfetto per chi vuole innamorarsi o consolidare la propria storia, magari facendo un grande passo in avanti nella propria storia, come avere un figlio o sposarsi.

Ma quali sono i segni più fortunati in amore a giugno 2019? Per saperlo abbiamo consultato l’oroscopo di Paolo Fox, il guru dell’astrologia.

I SEGNI FORTUNATI DI GIUGNO 2019

Ogni anno Paolo Fox infatti realizza i suoi i grafici con l’andamento mese per mese per tutti i segni. Il noto astrologo ha realizzato una classifica di tutti i segni per i mesi del 2019, tenendo conto di tre parametri: lavoro, fortuna, amore. Ecco allora i segni più fortunati a giugno 2019 in amore.

Oroscopo Paolo Fox segni fortunati amore giugno 2019

Ecco allora quali sono i segni più fortunati dal punto di vista sentimentale secondo l’oroscopo di Paolo Fox: sicuramente l’Ariete che prosegue in un periodo davvero al top dopo un maggio a dir poco esaltante.

Molto bene anche gli amici del Toro: le stelle sono dalla vostra parte a livello sentimentale, ma attenzione, tra luglio e agosto ci sarà un calo. In grande salita anche la sfera sentimentale per i Gemelli: momento propizio per fare nuovi incontri, il massimo però lo raggiungerete ad agosto, per un’estate davvero rovente.

Tra i segni fortunati in amore di giugno 2019 secondo l’oroscopo anche il Leone: d’altronde il 2019 è in generale un anno che vi vede assoluti protagonisti. Come tutti anche voi avete vissuto un periodo no, proprio a maggio, ma dopo un mesetto non splendido, tornate ad essere al top.

In risalita la vita sentimentale anche per l’Acquario: se avete avuto un litigio con il partner, parlatevi e chiarite. Per gli altri segni questo maggio 2019 secondo l’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con alti e bassi.

Infine tra i segni meno fortunati in amore di giugno 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox citiamo la Vergine, che ha un piccolo crollo sentimentale in questo mese, e lo Scorpione: se una storia non vi soddisfa più, è il momento di chiudere i ponti. In calo infine anche il Sagittario: attenzione a non tenere in piedi due relazioni contemporaneamente.

