Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l'oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della fortuna.

Oroscopo per la giornata di domani, mercoledì 5 giugno 2019:

Amici dell’Ariete, la Luna in Cancro vi rende particolarmente nervosi. Cercate di mantenere la calma per non litigare con tutti.

Rilassatevi e abbiate pazienza, dovete tenere duro tra oggi e domani. Poi le cose andranno meglio.

Cari Toro, domani l’oroscopo vi vede come uno dei segni più spontanei e emotivi della giornata.

In arrivo per voi grandi cambiamenti, non sempre positivi e soprattutto non sempre voluti. Cercate con la vostra forza di uscirne vincitori.

Oroscopo di domani 5 giugno 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, attenzione agli affari. Domani 5 giugno infatti avete in opposizione Giove, e questo potrebbe farvi prendere qualche abbaglio.

Se avete dei contratti o delle collaborazioni in ballo, prima di firmare ponderate bene pro e contro.

Cari Cancro, giornata al top per i sentimenti. Se c’è una persona che vi piace e vi attira, basterà uno sguardo per fargli capire le vostre intenzioni.

In generale domani l’oroscopo vi vede al top sotto vari aspetti, perché avete tutti i pianeti dalla vostra parte tranne Saturno.

Mercoledì è per voi una giornata neutra, senza né particolari entusiasmi né cose negative.

In amore dovreste prendere delle decisioni importanti su cosa fare se avete una relazione in bilico. Attenzione perché non mancheranno gli imprevisti.

Oroscopo di domani 5 giugno 2019 | Vergine

Venite da un periodo complicato, con discussioni in famiglia e in amore. Adesso finalmente siete più concilianti.

Per il vostro segno è in generale un periodo davvero positivo, dopo una settimana in chiaroscuro.

Cari Bilancia, l’oroscopo di domani 5 giugno vi vede parecchio malinconici. Cercate di tirare su il vostro morale magari stando un po’ con i vostri amici.

Lo stress potrebbe farla da padrone. Cercate di mantenere la calma e risolvere eventuali problemi.

Per il vostro segno una giornata più dolce, dopo le tensioni dell’ultimo periodo.

Al top in particolare l’amore. Per chi è single nuovi importanti incontri in arrivo. Il vostro cuore potrebbe tornare a battere forte.

Oroscopo di domani 5 giugno 2019 | Sagittario

La Luna in opposizione dei giorni scorsi vi ha finalmente abbandonato. Inizia così un periodo positivo che si concretizzerà tra venerdì e sabato.

Possibili raggiri a causa della presenza di Giove nel segno. Valutate bene tutti i progetti che state portando avanti.

La Luna in opposizione vi rende nervosi con tutte le persone che vi stanno vicino. Attenti a non risultare troppo molesti.

Moderate i toni per evitare inutili litigi con le persone che vi stanno intorno, specie sul lavoro.

Cari Acquario, Urano in quadratura al vostro segno vi mette a dura prova specie in amore.

L’oroscopo di domani vi invita ad avere meno pregiudizi sulle persone che vi circondano. Solo così potrete essere veramente felici.

Amici dei Pesci, la Luna in Cancro vi rende degli inguaribili romantici. Un cambio in meglio dopo giorni segnati dalla freddezza.

Le persone a voi care lo noteranno e apprezzeranno.

Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 5 giugno | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

