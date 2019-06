Mondiale femminile 2019 streaming | Diretta | Dove vederlo in tv | Calcio

MONDIALE FEMMINILE 2019 STREAMING – L’appuntamento sportivo dell’estate 2019 è senza dubbio quello con i Mondiali femminili in Francia. Dal 7 giugno al 7 luglio 2019, infatti, le 24 Nazionali (tra le quali anche l’Italia) qualificate alla fase finale della competizione si sfidano per decretare chi è il nuovo campione del mondo.

Tante le squadre molto forti al Mondiale: dagli Stati Uniti campioni in carica (nonché unica Nazionale ad aver vinto per tre volte la Coppa del mondo) alla Francia padrona di casa, dall’Inghilterra dei record nelle qualificazioni alla Germania.

Mondiale femminile 2019, tutto quello che c’è da sapere

L’Italia parte un po’ indietro nelle gerarchie, ma arriva all’appuntamento iridato con l’entusiasmo e il rinnovato interesse del suo pubblico. Sono tanti dunque i tifosi che si chiedono dove vedere il Mondiale femminile 2019. Sarà trasmesso in diretta in tv? E in streaming? Su Sky o sulla Rai? Ecco tutte le risposte.

Mondiale femminile 2019 streaming | Dove vedere i Mondiali in tv

In tv i Mondiali femminili 2019 sono visibili su Sky Sport, che si è aggiudicato i diritti tv per trasmettere tutte e 52 le partite della competizione. Quella di Sky, tuttavia, non è una competenza esclusiva: al bando, infatti, ha partecipato anche la Rai.

La televisione pubblica infatti è riuscita a ottenere i diritti di trasmissione di 15 partite del Mondiale femminile, comprese tutte quelle giocate dall’Italia.

Dunque, i Mondiali femminili 2019 saranno visibili in tv su Sky Sport e alcune di esse sui canali Rai (Rai 2 e Rai Sport).

Il calendario completo dei Mondiali femminili 2019

Mondiale femminile 2019 streaming | Dove vedere la Coppa del mondo su pc, smartphone e tablet

Non avete in casa un televisore o durante la partita non potete essere sul vostro divano a tifare per la nostra Nazionale? Niente paura, c’è sempre un rimedio. Le partite del Mondiale femminile 2019 infatti sono visibili anche in streaming. Come? Sia su SkyGo, l’app di streaming per tutti gli abbonati alla pay-tv, sia su RaiPlay, la piattaforma streaming della televisione pubblica italiana.

SkyGo è disponibile per tutti gli abbonati. Dunque, se non avete pagato il vostro abbonamento a Sky Sport, non potrete vedere nessuna partita. RaiPlay, invece, è totalmente gratis: vi basterà registrarvi alla piattaforma per vedere le 15 partite della Coppa del mondo trasmesse sulla Rai. E quindi tutte le partite dell’Italia. Pronti per fare il tifo per le azzurre?

