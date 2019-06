Mondiale femminile 2019 gironi | Squadre | Gruppi | Sorteggio fase a gironi

MONDIALE FEMMINILE 2019 GIRONI – SQUADRE – Quella che è alle porte sarà un’estate molto ricca di appuntamenti sportivi, soprattutto per gli amanti del calcio. Ma oltre al calcio maschile, con la Copa America e gli Europei Under-21, questo è anche l’anno del calcio femminile.

Dal 7 giugno al 7 luglio infatti, in Francia, ci saranno i Mondiali femminili 2019. Un appuntamento molto atteso e che vede protagonista anche la Nazionale italiana, che si è qualificata agilmente per la fase finale della Coppa del mondo.

Mondiale femminile 2019, tutto quello che c’è da sapere

Sono in tutto 24 le squadre qualificate alla fase a gironi del Mondiale femminile 2019. Tra queste spiccano le campionesse in carica degli Stati Uniti, le insidiosissime Germania, Inghilterra e Francia, e le possibili outsider Giappone e Australia.

L’Italia parte un po’ più indietro nei pronostici. L’obiettivo minimo delle azzurre, guidate da Milena Bertolini, è però quello di superare la fase a gironi. Ma quali sono le squadre qualificate? Quanti gruppi ci sono ai Mondiali femminili 2019? Come è andato il sorteggio? Di seguito tutte le risposte.

Mondiale femminile 2019 gironi | Le squadre qualificate alla fase finale

Come già anticipato, le squadre qualificate ai Mondiali femminili 2019 in Francia sono in tutto 24.

Argentina, Australia, Brasile, Camerun, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giamaica, Giappone, Inghilterra, Italia, Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Scozia, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia e Thailandia: ecco le 24 squadre che si contendono la Coppa del mondo.

Il sorteggio per definire la composizione dei sei gruppi dei Mondiali femminili 2019 si è tenuto l’8 dicembre 2018, in Francia.

Mondiale femminile 2019 gironi | I gruppi

Le 24 squadre qualificate sono state distribuite in quattro urne, seguendo il ranking mondiale della FIFA aggiornato al giorno prima del sorteggio. La Francia, padrona di casa, è stata invece inserita di diritto nell’urna 1 con posizione A1. E per questo motivo sarà anche la prima Nazionale a scendere in campo, contro la Corea del Sud.

Passano alla fase ad eliminazione diretta le prime due di ogni girone, più le quattro migliori terze.

Il calendario completo dei Mondiali femminili 2019

Ecco dunque i sei gironi della Coppa del mondo:

Gruppo A: Francia (paese ospitante), Sud Korea, Norvegia, Nigeria

Francia (paese ospitante), Sud Korea, Norvegia, Nigeria Gruppo B: Germania, Cina, Spagna, Sud Africa

Germania, Cina, Spagna, Sud Africa Gruppo C: Australia, Italia , Brasile, Giamaica

Australia, , Brasile, Giamaica Gruppo D: Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone

Inghilterra, Scozia, Argentina, Giappone Gruppo E: Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda

Canada, Camerun, Nuova Zelanda, Olanda Gruppo F: Stati Uniti (Campioni in carica), Tailandia, Cile, Svezia

Dove vedere i Mondiali in streaming e in tv