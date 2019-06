MIRIAM AYABA THE VOICE – Miriam Ayaba è il nome d’arte di Miriam di Criscio, una dei quattro finalisti di The Voice of Italy.

Il talent show, condotto da Simona Ventura, è giunto al suo capolinea per l’edizione 2019. Chi tra i quattro concorrenti potrà portare a casa il titolo di vincitore?

Miriam rappresenta la creme della creme del team Lamborghini.

Miriam Ayaba The Voice | Chi è

Il nome d’arte scelto da Miriam ha origini nigeriane, non a caso il suo significato è “regina”. Nata a Desenzano del Garda (provincia di Brescia), Miriam è cresciuta a Castiglione delle Stiviere (Mantova).

A 22 anni, Miriam vive attualmente a Milano, una città che l’ha adottata permettendole d’inseguire il suo sogno e coltivare la passione per la musica.

Il suo debutto è avvenuto nel 2018: Miriam ha pubblicato un suo primo singolo intitolato “Una dei bro!” e poi un EP intitolato “Se la trap fosse acustica”, nel quale compaiono alcune cover di brani di Sfera Ebbasta e di Ghali.

Miriam Ayaba The Voice | Finalista | The Voice of Italy

Grande appassionata di Beyoncé, Miriam ha conquistato immediatamente l’attenzione di Elettra Lamborghini. “Una connessione immediata con Elettra Lamborghini, siamo entrambe due persone libere”, ha dichiarato la giovane cantante a Tvblog.

Miriam non si era presentata da sola alle audizioni di The Voice. Con lei, c’era il fidanzato Roy Aheem, che però non ha superato i casting.

Oltre a condividere la sfera sentimentale, i due sono uniti anche dal punto di vista artistico: dalla loro collaborazione musicale è nato il brano “Ohissa” insieme a Tommy Kuti.

Tra le sue maggiori influenze musicali ci sono nomi del jazz, del soul, del blues come Ray Charles, Ella Fitzgerald, Etta James e Aretha Franklin.

Chi vuole seguire Miriam sui social, può farlo soprattutto su Instagram dove la cantante può contare su oltre 40mila follower.