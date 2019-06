Meghan Markle razzismo Priyanka Chopra | Grande amica di Meghan Markle, la super modella e Miss Mondo 2000 Priyanka Chopra prende le sue difese di fronte agli atteggiamenti razzisti di cui la Duchessa di Sussex sarebbe vittima.

In un’intervista al The Sunday Times Magazine, l’attrice indiana afferma di non avere dubbi: “Certo, Meghan Markle è oggetto di razzismo ogni giorno, è costantemente sotto il giudizio di tutti”.

Priyanka Chopra racconta di avere più volte vissuto la stessa esperienza a causa delle sue origini indiane e di sapere quindi riconoscere uno sguardo, un commento o un giudizio razzista quando se li trova davanti.

“So di cosa si tratta, l’ho visto con i miei occhi, e vi assicuro che è davvero spiacevole- spiega- ma se c’è qualcuno capace di gestirlo, è proprio lei, Meghan”.

La modella 36enne non smette di tessere le lodi dell’amica, oggi felicemente sposata con il Principe Harry e madre del piccolo Archie, che presto compierà un mese (precisamente, il 6 giugno).

Meghan Markle razzismo Priyanka Chopra | “Meghan non è mai cambiata è esattamente la stessa ragazza di prima. Oggi può contare su un vero palcoscenico, ma le cause per cui si batte sono le stesse di ieri. Prima che si sposasse con Harry, abbiamo passato molto tempo, io e lei, a parlare della differenza che l’influenza e il dialogo possono fare nel mondo”.

“Quella che vedete oggi, è la Meghan autentica. È sempre stata così, Meghan: la ragazza che vuole fare la differenza“.

Priyanka Chopra ha poi raccontato la natura della sua amicizia con l’ex attrice californiana. “Ciò che ci ha unite è la nostra visione del mondo in quanto ragazze… Meghan è una donna talmente progressista, moderna…”.

“Meghan rappresenta il mondo di oggi: una donna indipendente, che si è fatta da sola, una di noi”.

Nel maggio 2018 Priyanka Chopra ha partecipato al royal wedding di Harry e Meghan. Da sempre, l’ex Miss Mondo si batte contro i fenomeni di razzismo che, secondo lei, rappresentano tutt’oggi un grave problema sociale.

