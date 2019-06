MARCO CARTA LIVE NON È LA D’URSO – Carta canta. È proprio il caso di dire. Il vincitore di Sanremo 2009 Marco Carta ha deciso di raccontare come sono andate le cose dopo essere stato accusato di furto alla Rinascente.

Marco Carta arrestato: ecco cosa è successo

Un vero polverone inutile: il giudice non ha convalidato il fermo e il cantante è stato scagionato dall’accusa di furto. Marco Carta sarà il primo super ospite di Live – non è la d’Urso (in onda domani 5 giugno alle 21.30).

Marco Carta, che ha partecipato di recente anche a L’Isola dei famosi, torna dalla D’Urso per la seconda volta dopo il coming out di alcuni mesi fa. Ma le sorprese per la super puntata di domani non finiscono qui.

Marco Carta Live non è la D’Urso | Arriva Pamela Perricciolo

In studio tornerà Pamela Perricciolo, scomparsa dai radar dopo il Prati- Gate.

Testimonianza shock a TPI: “Sono stato ricattato dalla Perricciolo, ma non ho denunciato per paura” | Video

Lei, amica per dieci anni di Eliana Michelazzo (l’altra agente coinvolta nel polverone delle finte nozze) ha decido di raccontare la sua verità. La Michelazzo, invece, dovrebbe essere in collegamento.

Caso-Prati, lo sfogo su Instagram di Eliana Michelazzo: “Eliana ha solo paura”

Niente confronto diretto. Ma si prevede una chiacchierata dai toni accesi, visto che le due ex amiche stanno parlando solo con carte bollate. Dovrebbe essere presente in studio anche l’avvocato che difende i genitori di quel bambino di 10 anni che sarebbe stato scritturato in passato dall’Aicos Management con l’espediente di recitare in tv. Ma sarebbe stato utilizzato solo per inscenare, a insaputa sua e dei genitori, il finto affidamento a Pamela Prati.

Chi è Sebastian Caltagirone, il finto figlio adottivo di Pamela Prati

Una puntata scoppiettante del programma del mercoledì sera che è stato prolungato al 26 giugno. Gli ascolti hanno premiato il lavoro della d’Urso, che sta per concludere una stagione televisiva con numeri da capogiro.