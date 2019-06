Fuoriprogramma per Luisa Corna su Rai 1: “Mi sposo”

LUISA CORNA MATRIMONIO – Annuncio bomba. In diretta. Il sì è dietro l’angolo per Luisa Corna, che intervistata a Storie italiane si lascia andare e racconta di voler convolare a nozze.

Mistero sulla data. Ma la notizia già piace a chi ama il gossip. Luisa Corna dice di aver detto sì alla proposta di matrimonio del suo compagno, un ufficiale dei Carabinieri. Si chiama Stefano Giovino e ha 15 meno di lei.

“Sono 5 anni che stiamo insieme – racconta su Rai 1 – lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo per esserlo, si fida di me”. La data delle nozze potrebbe essere fissata nel 2020.

E’ il secondo annuncio di matrimonio che arriva in diretta nel programma del daytime di Rai 1 (tra i più longevi e con ascolti sempre più alti). Qualche settimana fa è stato Sergio Arcuri, in diretta, a svelare di aver regalato l’anello alla sua Valentina (insegnante di inglese). Il fratello di Manuela Arcuri dirà sì l’anno prossimo.

Luisa Corna matrimonio | Chi è

Attrice, modella e cantante. Molti ricordano la sua partecipazione a Sanremo in coppia con Fausto Leali (2002). Ma la Corna è anche una bravissima conduttrice tv. Spesso resta lontana dai radar e dalle pagine del gossip. Indimenticabili le sue esperienze in tv: Tira & Molla, Notti mondiali, Sì sì è proprio lui, Sognando Las Vegas e Domenica in (solo per citarne alcune).

Ha partecipato anche a Tale quale show di Carlo Conti nel 2012 e al torneo del programma, dove si sfidano tutti gli ex concorrenti. In amore è stata fidanzata per dieci anni con l’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena. Poi con Alex Britti e con l’attore Valerio Foglia Manzillo.

Da cinque anni ha trovato il vero amore: Stefano Giovino.