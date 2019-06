LA CASA DI FAMIGLIA FILM – La casa di famiglia è un film del 2017 riproposto in prima serata su Canale 5 martedì 4 giugno 2019.

La commedia è diretta da Augusto Fornari e vede tra i suoi protagonisti Lino Guanciale e Stefano Fresi.

Di cosa parla La casa di famiglia? Vediamolo insieme.

La casa di famiglia film | Trama

Di cosa parla La casa di famiglia? Alex è finito sul lastrico e, in un momento di tragica difficoltà, chiede aiuto a sua sorella Fanny e agli altri due fratelli, i gemelli Oreste e Giacinto. La sua richiesta è molto semplice: Alex ha bisogno di un prestito.

I tre fratelli, non sapendo come fare, decidono di vendere la casa del padre Sergio, il quale è da anni in coma e non dà l’idea di volersi riprendere tanto presto. Finché Sergio non lo fa, andando a rompere l’equilibrio creato dalla sua famiglia.

Sergio si risveglia esattamente il giorno dopo la firma dal notaio per la vendita della villa in campagna dove i quattro fratelli hanno trascorso l’infanzia.

I medici consigliano a Sergio un recupero tranquillo, lontano da traumi ed emozioni forti, ma soprattutto di reindirizzarlo verso un contesto familiare. Peccato che la sua casa sia ormai stata venduta.

I quattro fratelli decidono di ripristinare quella vecchia felicità e così parte una grande messinscena, andando alla ricerca dei mobili che prima componevano la casa per poi arrivare al cane di Sergio.

La casa di famiglia film | Cast

Chi sono i personaggi de La casa di famiglia? E gli attori? Il primo dei fratelli ad aver scatenato il panico in famiglia è Alex, il cui interprete è Lino Guanciale, un attore che abbiamo apprezzato per “Arrivano i prof”, “Un’avventura romantica” e “L’allieva”.

Al suo fianco compare Matilde Gioli, attrice di “Gomorra – La serie” e “Ricchi di fantasia” che qui interpreta la sorella Fanny.

E ancora nel cast abbiamo Libero De Rienzo che interpreta Giacinto Lombardi, Luigi Diberti che interpreta Sergio Lombardi, Stefano Fresi che è Oreste.

Michele Venitucci interpreta Matteo, Tony Fornari è Zaffarano e Nicoletta Romanoff interpreta Masha.

La casa di famiglia film | Trailer

La casa di famiglia è una pellicola arrivata nelle sale italiane dal 16 novembre 2017 e l’anno seguente ha vinto il Premio come miglior sceneggiatura al Festival di Monterotondo.

Il film va in onda in prima serata martedì 4 giugno 2019 su Canale 5.