Istat, dati su aprile. Confcommercio: “L’occupazione ha mostrato una confortante stabilità”

Istat dati aprile 2019 | Confcommercio | Occupazione | Lavoro | Imprese

Istat dati aprile 2019 Confcommercio – Martedì 4 giugno l’Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato i dati sull’occupazione relativi al mese di aprile 2019. Le stime sugli occupati e sui disoccupati elaborate dall’Istat, che vedono il tasso sulla disoccupazione rimasto stabile nel mese di aprile, arrivano in un periodo complesso per la politica interna del paese, segnata dalla crisi del governo giallo-verde nel post Elezioni europee e dalle stime al ribasso del Pil, il Prodotto Interno Lordo.

Era stato proprio l’Istat, lo scorso 31 maggio, a rivedere al ribasso le previsioni sulla crescita affermando che nel primo trimestre del 2019 il Pil italiano era salito dello 0,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti ed era calato dello 0,1 per cento su base annua. Tuttavia, nonostante le stime non certo ottimistiche, l’Istat aveva poi confermato l’uscita dell’Italia dalla recessione tecnica, dovuta a due cali consecutivi registrati negli ultimi due trimestri del 2018, entrambi chiusi a -0,1 per cento. (Qui l’articolo completo)

Aggiornamenti Istat mese di aprile 2019 | Le dichiarazioni di Confcommercio

I dati di aprile 2019, secondo cui ad aprile l’occupazione è rimasta stabile anche se sono aumentati i giovani senza lavoro, ha fatto tirare qualche respiro di sollievo. “Ad aprile, in un contesto di scarsa vivacità produttiva, l’occupazione ha mostrato, stando alle prime stime, una confortante stabilità”, ha dichiarato Confcommercio.

“Il dato segue un bimestre di crescita che aveva permesso di recuperare larga parte dell’occupazione persa nella seconda parte dello scorso anno”, ha detto Confcommercio.

“L’occupazione è, ad oggi, l’unica variabile che presenta una dinamica favorevole negli ultimi mesi, contraddicendo il resto dei dati congiunturali. Resta da capire se il mercato del lavoro si adeguerà a più ridotti livelli produttivi o se le imprese hanno visto migliori prospettive, che vedremo presto testimoniate dai nuovi dati macroeconomici”.

Istat mese per mese | I dati sull’occupazione di aprile 2019

Il tasso di disoccupazione ad aprile è rimasto stabile rispetto al mese di marzo attestandosi al 10.2 per cento, ed è diminuito di 0,7 punti rispetto al mese di aprile 2018. Nel mese di aprile i disoccupati sono stati 2.652.000 con un aumento di 5.000 persone senza lavoro rispetto all’aprile 2018.

Rispetto al mese di marzo, gli occupati di aprile sono rimasti stabili mentre sono aumentati di 56.000 unità rispetto ad aprile 2018. Il tasso di occupazione è al 58,8 per cento, stabile rispetto a marzo e in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto ad aprile 2018.

L’aumento degli occupati su base annua (+56-000 unità) è finora trainato dall’aumento degli over 50 al lavoro (+232.000) anche per effetto della demografia mentre le persone tra i 35 e i 49 anni sono diminuite di 176.000 unità.

Il tasso di disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni ad aprile è salito di 0,8 punti rispetto a marzo toccando il 31,4 per cento ma rispetto ad aprile 2018 è diminuito di 1,6 punti percentuali.

Il tasso di disoccupazione dei giovani è di 12 punti inferiore al massimo raggiunto nel 2014 e 12 punti superiore al minimo raggiunto nel 2007.

“Avevano promesso miracoli, un tasso di sostituzione giovani-anziani di tre volte, ma nonostante i pensionamenti la disoccupazione giovanile è tornata a crescere al 31,4 per cento: Quota 100 non funziona e i giovani rimangono a casa. Il Paese è con l’acqua alla gola e il prezzo della propaganda di Salvini lo pagano loro”. Lo afferma la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo, dopo la pubblicazione dei dati Istat sull’occupazione.

Istat imprese | L’economia del primo anno di Governo Conte

Quando, poco più di un anno fa si era insediato il governo giallo-verde, nel contratto di governo erano stati indicati gli obiettivi programmatici che il nuovo esecutivo avrebbe dovuto raggiungere.

I due vicepremier Luigi di Maio e Matteo Salvini prevedevano di introdurre il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni Quota 100. Come sottolineato da Pagella Politica nel suo fact-cheking di 365 giorni di esecutivo, sia il reddito di cittadinanza sia Quota 100 sono stato attuati. Nel primo caso, i primi beneficiari del reddito, arrivato a inizio aprile, non hanno tutti ricevuto i 780 euro mensili, attestandosi soli intorno ai 300/400 euro. A inizio del mese di aprile sono andati in pensione i primi dipendenti pubblici che entro il 31 dicembre 2018 avevano maturato i requisiti per Quota 100. (Qui abbiamo parlato delle promesse mantenute e non dal governo Conte)

Due obiettivi raggiunti faticosamente, come la Legge di Bilancio per il 2019, approvata il 30 dicembre 2018 dalla Camera dopo non solo un corpo a corpo interno al Governo ma anche un duro scontro con l’Unione Europea. L’intesa, per cui il vicepremier Di Maio aveva parlato di “manovra del popolo“, era stata raggiunta con lo sforamento del deficit al 2,4 per cento, il reddito di cittadinanza e la riforma delle pensioni. Poco prima dello scorso Natale, la Commissione Europea accettava le condizioni proposte dal Governo, accordo che permette di evitare la procedura d’infrazione.

I dati sull’occupazione a fine 2018. A fine 2018 gli ultimi dati Istat avevano parlato di un’occupazione in crescita per il quinto anno consecutivo. Gli occupati, secondo le stime rilasciate dall’Istituto alla fine dello scorso anno, risultavano aumentati di 192mila unità con un tasso di occupazione salito del 58,5 per cento, che era rimasto appena 0,1 punti al di sotto del picco del 2008.

L’aumento tra i lavoratori dipendenti aveva riguardato “esclusivamente quelli a tempo determinato” (+323 mila, +11,9 per cento) mentre dopo quattro anni di crescita era calato il tempo indeterminato (-108 mila, -0,7 per cento). Ora, ad aprile 2019, si nota un tasso di disoccupazione che si attesta al 10,2 per cento.