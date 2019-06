Di Maio attacca Whirlpool: “Non si prende per il c**o lo Stato italiano”

Incontro Whirlpool Di Maio – Non si danno per vinti i 350 operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli che rischiano di perdere il lavoro e che oggi, 4 giugno, hanno manifestato sotto al Ministero dello Sviluppo economico indossando delle magliette con la scritta in rosso “Napoli non molla”.

I lavoratori hanno organizzato una protesta sotto il Ministero dello Sviluppo economico dopo l’annuncio della cessione dello stabilimento, comunicato dai vertici della multinazionale al sindacato: a rischio ci sono circa 420 posti di lavoro.

Caso Whirlpool, la protesta dei lavoratori: “Siamo sotto shock per la decisione dell’azienda. Stiamo organizzando la nostra mobilitazione”

Oggi, 4 giugno, si è tenuto al Mise un tavolo di crisi presieduto dal ministro Luigi Di Maio e a cui hanno preso parte i sindacati di categoria e dell’azienda.

Secondo quanto riportato da fonti interne, il ministro pentastellato ha accusato l’azienda di aver ricevuto, dal 2014 ad oggi, 27 milioni di euro di fondi pubblici.

“Se non siete in grado di dare risposte e devo rivolgermi ai vertici della multinazionale ditelo subito. Non perdiamo tempo”: sarebbero state queste le parole rivolte dal ministro all’azienda.

Il capo del Mise ha rivolto parole dure nei confronti della Whirlpool, assicurando che “lo Stato si farà rispettare”.

“Si sono firmati accordi ben precisi, state creando un precedente gravissimo”, ha proseguito ancora Di Maio. “Dovete rispettare istituzioni e lavoratori. Io sono e sempre sarò al loro fianco. Siamo disposti a impegnarci ancora di più con l’azienda per trovare una soluzione”.

“Non si prende per il culo lo Stato italiano. Non con me, non con questo governo” .

La cessione dell’azienda – La protesta degli operai, iniziata a Napoli e dilagata fino a Roma, è iniziato dopo l’annuncio della cessione dello stabilimento, comunicato dai vertici della multinazionale al sindacato, che sta mettendo a rischio 420 posti di lavoro.

Come denunciato dai lavoratori stessi, la decisione potrebbe preludere a una totale chiusura delle attività.

Il caso Whirlpool ha scatenato diverse polemiche anche all’interno del mondo politico, con le opposizioni che hanno accusato Di Maio di non essere in grado di svolgere il suo ruolo di ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico.