Grande Fratello 2019 semifinale | 3 giugno

GRANDE FRATELLO 2019 SEMIFINALE – Ieri sera, lunedì 3 giugno 2019, è andata in scena su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello, il popolare reality condotto da Barbara D’Urso. Una puntata come sempre ricca di ospiti, sorprese, momenti divertenti e commoventi.

Nel corso della puntata di ieri abbiamo scoperto chi sono i quattro finalisti di questa edizione numero 16. Chi è uscito dalla casa del Grande Fratello? Chi è in finale? Chi in nomination?

Di seguito tutto quello che è successo e quello che c’è da sapere sulla puntata di ieri del Grande Fratello. Lunedì prossimo, 10 giugno 2019, in diretta in prima serata su Canale 5 l’attesissima finale, per scoprire chi è il vincitore di quest’anno.

Grande Fratello 2019 semifinale | Cosa è successo | Francesca De André e Gennaro

La semifinale del Grande Fratello di ieri sera 3 giugno 2019 si apre con la gelosia sempre più evidente di Francesca de André nei confronti di Gennaro Lillio, il bel napoletano a cui la nipote di Faber si è molto avvicinata nelle ultime settimane. A infastidire la ragazza è la vicinanza tra Gennaro e Taylor Mega, l’influencer entrata nella casa del Grande Fratello come ospite.

Vengono mostrate delle immagini in cui Francesca e Gennaro, sotto le coperte, sembrano baciarsi, anche se a domanda diretta di Barbara D’Urso negano. “Fai più bella figura a dire che l’avete fatto, perché passi per quella che stuzzica e non la dà mai”, commenta da studio con la solita franchezza Iva Zanicchi.

A fine serata violento litigio tra i due ragazzi: “Sei proprio scemo, volevi farmi passare per gelosa, omuncolo”, dice la gelosissima De André.

Intanto ci sono novità sull’ex di Francesca, Giorgio, dopo il duro scontro avvenuto nella casa: “Non intendevo giustificare il mio errore, io ho sbagliato e lo ribadisco ma il tuo comportamento all’interno della casa è stato veramente penoso. Ho visto poco di questa settimana. Non mi aspettavo che ti comportassi da fidanzata gelosa per la sua vicinanza con Taylor, voglio parlare con te quando uscirai fuori. Ci vediamo a Firenze, sarò lì ad aspettarti”, ha scritto l’uomo in una lettera.

“Questa soap opera è migliore de Il segreto, sono molto incattivito”, commenta Cristiano Malgioglio, che ha un nuovo battibecco con Francesca de André. “Tu fai leccate solo perché sei amico di Dori Ghezzi. Amata o non amata io non sono falsa, smettila di parlare della mia famiglia, se ne devi parlare informati meglio”; risponde piccata la ragazza.

Grande Fratello 2019 semifinale | Kikò Nalli

Sorpresa per Kikò Nalli che riceve la visita di Ambra Lombardo, con cui ha intrapreso un flirt. “Sai che sono una donna di fatti e non di parole, non ti chiedo di fidarti di me ma della ragazza che hai conosciuto. Non saremo una scintilla, saremo fuoco”, dice la donna all’ex di Tina Cipollari. E scatta il bacio.

Grande Fratello 2019 semifinale | Valentina Vignali | Erica | Gainmarco

Si passa alla cestista Valentina Vignali che da tempo ha problemi con il suo fidanzato. Dopo averle fatto credere che lui non ha intenzione di mettersi in contatto con lei, il ragazzo entra nella casa, la abbraccia e la rassicura. “Ciao bambina mi manchi tanto, non ce la faccio più”, i due si baciano piangendo.

Sorpresa anche per Erica, che riceve una lettera dai genitori i quali le fanno sapere che sono dalla sua parte e la sostengono. Anche Gianmarco Onestini riceve una sorpresa,dal padre, che gli dice quanto sia fiero di lui.

Grande Fratello 2019 semifinale | Simone Coccia e Stefania Pezzopane

I due festeggiano all’interno della casa i cinque anni di fidanzamento. La Pezzopane fa commuovere i ragazzi con un bel discorso sui sentimenti, l’amore e contro i pregiudizi: “L’amore non ha confini, né colori, è una cosa bella, è l’odio che è brutto, è il rancore che vi dovete mettere alle spalle. Per raccontare una storia bella dobbiamo far vincere l’amore, se facciamo vincere l’odio non c’è speranza, né futuro, accetteremo persino che un genitore possa abbandonare un figlio”.

Grande Fratello 2019 semifinale | Gennaro Lillio

Sorpresa per Gennaro, che riceve un video della sorella: i due non si conoscono ma da parte di entrambi c’è la voglia di ritrovarsi.

Grande Fratello 2019 semifinale | Chi è stato eliminato

Il primo eliminato di questa semifinale di ieri sera è Kikò Nalli, in nomination nella scorsa puntata e risultato il più votato dal pubblico con il televoto. C’è però una seconda eliminazione a sorpresa, tra le concorrenti rimaste in gara. Il televoto decreta la salvezza per Erica, mentre Martina e Valentina vengono chiamate in studio: tra di loro Martina è finalista, Valentina eliminata.

Viene aperto un televoto flash anche tra i maschi: l’eliminato è Michael.

Grande Fratello 2019 semifinale | Finalisti

Dopo Gennaro Lillio, già annunciato nella scorsa settimana, gli altri finalisti sono Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

Grande Fratello 2019 semifinale | Nomination

In nomination, in vista della finale di settimana prossima, Enrico, Erica e Francesca. Tra di loro ci sarà il quinto finalista del Grande Fratello 2019. Taylor Mega lascia la casa.

