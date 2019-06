Grande Fratello 2019 Nomination | Concorrenti | Barbara D’Urso | Televoto

GRANDE FRATELLO 2019 NOMINATION – Al via la nuova edizione (sedicesima) del Grande Fratello, il reality show più spiato d’Italia che apre le porte della sua casa agli spettatori di Canale 5.

Come prevede il gioco, ogni puntata avrà delle nomination e un concorrente per volta verrà eliminato dal potere del televoto.

Ecco quali sono tutte le nomination e chi è uscito dal Grande Fratello 2019.

Grande Fratello Nomination | Nona puntata | Semifinale

Nella semifinale del Grande Fratello 2019, andata in onda ieri 3 giugno 2019, abbiamo scoperto i primi quattro finalisti di questa edizione. Oltre a Gennaro Lillio, ad accedere alla finalissima di lunedì 10 giugno sono Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini.

Ma ne manca ancora uno. Il quinto e ultimo finalista verrà scelto dal pubblico da casa attraverso il televoto nel corso di questa settimana. In nomination, per decretare l’ultimo finalista, sono Enrico, Erica e Francesca.

Ben tre gli eliminati della semifinale del Gf 16: Kikò, Valentina e Michael.

Il riassunto della semifinale del Grande Fratello 2019

Grande Fratello Nomination | Ottava puntata

Lunedì 27 maggio 2019 è andata in onda l’ottava puntata del Grande Fratello. Il reality show condotto da Barbara D’Urso ha nuovamente puntato i riflettori su Francesca De André e la sua travagliata vita sentimentale. Dopo uno scontro acceso con l’ex fidanzato Giorgio (e l’ammissione di colpe), la D’Urso ha buttato fuori il ragazzo e ha continuato con la puntata.

Chi era in nomination? Serena, Martina e Michael. La prima a salvarsi è stata Martina, al ballottaggio finale Serena e Michael. Tra i due, a lasciare la casa è stata proprio Serena.

Qui il riassunto completo della puntata

E chi è finito in nomination? La prossima puntata sarà la semifinale e vedrà sfidarsi al televoto Erica, Enrico e Kiko.

Grande Fratello Nomination | Settima puntata

Ieri lunedì 20 maggio 2019 è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del Grande Fratello 2019. Come sempre tanti colpi di scena e sorprese per i concorrenti del reality condotto da Barbara D’Urso. Ma chi è stato eliminato nella puntata di ieri sera del Grande Fratello? Chi è andato in nomination?

Al televoto erano finiti questa settimana Gaetano, Serena, Michael ed Erica. Le due ragazze si sono salvate, quindi ad essere eliminato e uno tra Gaetano e Michael. I due ragazzi vengono portati in studio, dove Barbara D’Urso comunica che a salvarsi per il pubblico da casa è Michael, mentre Gaetano deve lasciare definitivamente il gioco.

L’eliminato di questa settima puntata del Grande Fratello 2019 è quindi Gaetano. Spazio poi alla fine della trasmissione alle nomination. Chi sono i nuovi nominati? Si tratta di Martina, Serena e Michael. Come sempre spetterà al pubblico decidere le sorti dei concorrenti di questo Grande Fratello 2019.

Grande Fratello Nomination | Sesta puntata

Durante la sesta puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 13 maggio 2019, c’è stata una nomination tutta al femminile. Al televoto sono finite Erica, Martina e Mila.

La prima a salvarsi è stata Erica. Al ballottaggio finale sono finite Martina e Mila. Tra le due, la più contestata all’interno della casa è stata proprio Mila. Infatti, prima del verdetto finale, la Suarez ha avuto un altro battibecco con Francesca De André. In sua difesa, è arrivata persino l’amica Sabrina. A un certo punto, Mila dichiara la sua volontà di uscire dalla casa perché “c’è troppa cattiveria qui dentro”. E il suo desiderio è stato esaudito. Mila è la concorrente che ha abbandonato la casa del Grande Fratello lunedì 13 maggio.

Chi sono i nuovi nominati? Al televoto per la prossima settimana ci sono Gaetano, Serena, Michael ed Erica.

Grande Fratello Nomination | Quarta puntata

Durante la quarta puntata, in onda lunedì 30 aprile 2019, le nomination si sono svolte con la pesca dei piramidali, 6 rossi e 7 neri: chi ha preso i rossi ha potuto esprimere la sua preferenza in confessionale, chi ha preso i neri ha dovuto invece rivelarla davanti a tutti.

Alla fine sono stati cinque i concorrenti spediti in nomination dalla produzione. Questa settimana, infatti, si sfidano al televoto Mila Suarez, Daniele Dal Moro, Serena Rutelli, Kikò Nalli e Cristian Imparato. Chi si salverà?

Durante la quarta puntata, inoltre, sono stati eliminati due concorrenti: Ivana Icardi e Alberico Lemme. Mentre ne è arrivata una nuova: Guendalina Canessa.

Ecco cosa è successo nella quarta puntata del Grande Fratello

Grande Fratello Nomination | Terza puntata

Sono ben sei i concorrenti nominati alla fine della terza puntata del Grande Fratello 2019, andata in onda martedì 23 aprile 2019. Si tratta di Mila Suarez, Erica Piamonte, Ivana Icardi, Francesca De Andrè, Daniele Dal Moro e Michael Terlizzi. Il pubblico da casa con il televoto dovrà decidere nel corso della settimana chi vuole salvare. Il meno votato verrà eliminato.

Nel corso della terza puntata del Grande Fratello, inoltre, è stata eliminata Ambra Lombardo.

Grande Fratello Nomination | Seconda puntata

La seconda puntata del GF ha portato in nomination ben quattro concorrenti, ma questa volta il risultato è un mix tra uomini e donne. In lotta con il televoto per la terza puntata ci sono Ambra Lombardo (la professoressa), Serena Rutelli, Enrico Contarin e Gianmarco Onestini. Chi tra questi quattro concorrenti non supererà il televoto?

Aggiornamento 16 aprile 2019 – La seconda eliminata dalla casa del Grande Fratello è Audrey Chabloz. La modella valdostana è uscita dalla casa più spiata d’Italia dopo una sola settimana di permanenza, battuta al televoto da Erica Piamonte.

Grande Fratello 2019 Nomination | Prima puntata

La casa più spiata d’Italia ha già eliminato un concorrente: la prima ad abbandonare il reality show è stata Angela, già durante la prima serata.

I primi concorrenti in nomination sono due donne: Erica e Audrey. Chi tra le due dovrà abbandonare le luci del reaility show? (le anticipazioni della seconda puntata)

Grande Fratello 2019 Nomination | I concorrenti

Ecco chi sono tutti i concorrenti del Grande Fratello 2019:

Sedici concorrenti in partenza che si contendono la vittoria del montepremi pari a 100.000 euro nel corso delle dieci puntate che vanno in onda ogni lunedì su Canale 5.

Grande Fratello 2019 Nomination | Streaming

Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 ogni lunedì. Il canale è disponibile al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD sul canale 505.

Il reality è disponibile anche in streaming grazie a MediasetPlay, visionabile su pc, tablet e smartphone. Sempre grazie a MediasetPlay, è possibile rivedere in qualsiasi momento le puntate andate in onda grazie alla funzione on demand, che mette a disposizione gratuita dell’utente (previa registrazione) i contenuti di Mediaset anche dopo la messa in onda.