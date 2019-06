Elezioni parlamentari Danimarca: i Socialdemocratici dati per favoriti

Elezioni parlamentari Danimarca 2019 | Elezioni Danimarca

Elezioni parlamentari Danimarca 2019 – Il 5 giugno in Danimarca si tengono le elezioni parlamentari: sono oltre 4 milioni i cittadini chiamati a scegliere i propri rappresentanti al Folketing, il Parlamento danese.

Il favorito, secondo gli ultimi sondaggi realizzati alla vigilia del voto, sarebbe il Partito Socialdemocratico, attualmente all’opposizione e guidato da Mette Frederiksen. I socialdemocratici sono dati al 59,2 per cento.

I socialdemocratici hanno guadagnato nuovi consensi tra la popolazione rispetto alle elezioni del 2015 grazie alla nuova strategia politica adottata dalla sua leader e che mescola l’attenzione al welfare e alle fasce della popolazione in difficoltà con una linea più dura in tema di immigrazione.

Ben peggiori le previsioni per il partito dell’attuale capo di Governo Lars Løkke Rasmussen, leader del partito Liberale. Il premier ha cercato di recuperare terreno nei sondaggi, provando anche a rimandare ulteriormente le elezioni, ma secondo gli analisti non dovrebbe superare il 18 per cento dei consensi.

A registrare un crollo nelle elezioni dovrebbe essere anche il Partito popolare danese, dato all’11 per cento, la metà dei voti ricevuti in occasione delle urne del 2015.

Elezioni Danimarca | I temi

Al centro della campagna elettorale vi sono stati l’immigrazione e il welfare, due argomenti tra loro strettamente correlati e che hanno visto un cambio di paradigma all’interno del partito socialdemocratico.

Frederiksen per guadagnare consensi ha adottato una linea dura in tema di accoglienza, puntando su una visione più restrittiva dell’immigrazione in difesa del welfare danese.

I socialdemocratici hanno anche promesso di aumentare gli investimenti pubblici, in particolare nel settore della sanità e dell’istruzione: a causa dei tagli imposti negli ultimi anni un quarto degli ospedali e un quinto delle scuole hanno chiuso i battenti.

