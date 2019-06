Elettra Lamborghini annuncia le date del suo tour

Elettra Lamborghini tour | Le date | L’album | Le tracce

Elettra Lamborghini annuncia le date del suo instore tour. La ricca ereditiera ha da poco lanciato il suo nuovo album Twerking Queen, pubblicato con l’etichetta Universal Music e ora si appresta a presentare il suo ultimo lavoro ai suoi fan.

Elettra Lamborghini lancia il suo nuovo album su Instagram (con tanto di twerking) | Video

L’aveva già annunciato ai suoi follower sui social e il giudice di The Voice ha mantenuto la promessa, pubblicando le date della tournée in giro per l’Italia. Non si tratta di veri e propri concerti, ma di momenti in cui l’artista incontrerà i suoi fan e suonerà qualche brano del suo album.

Gli appuntamenti sono tanti e toccano molte città italiane.

Elettra Lamborghini tour | Le date

14 giugno Milano -Mondadori – Duomo – ore 14:30

15 giugno Salerno- Feltrinelli – Corso Vittorio Emanuele 239 – ore 15:00

16 giugno Lecce-Feltrinelli – Via Templari 9 ore – 14:30

16 giugno Bari-Feltrinelli – CC Santa Caterina – ore 18:00

17 giugno Discoteca Laziale -Via Mamiani 62 – ore 16:00

18 giugno Padova-Mondadori – Piazza Insurrezione – ore 14:30

18 giugno Brescia – Mondadori – Contrada Frecciarossa – ore 18:00

19 giugno Torino – Mondadori – Via Monte di Pietà 2 – ore 14:30

19 giugno Genova – Mondadori – Via Ceccardi 16 – ore 18:00

20 giugno – Lucca – Sky stones e songs – Piazza Napoleone 22 – ore 14:30

20 giugno Firenze – Galleria del Disco – Piazza delle Murate – ore 18:00

21 giugno – Bologna – Feltrinelli – Piazza Ravegnana – ore 14:30

21 giugno – Modena – Mondadori – Via Sergio Ramelli 161 – ore 18:00

Elettra Lamborghini tour | L’album

Come confermato dalla stessa Elettra, l’album uscirà ufficialmente il 14 giugno. Intanto è possibile pre-salvarlo sulla piattaforma musicale Spotify. E, ovviamente, se siete tra i fortunati che vivono nelle città dell’instore tour, potrete ascoltarli live durante la presentazione.

Elettra Lamborghini tour | Le tracce dell’album

Ma cosa c’è nell’album pubblicato qualche giorno fa dalla ricca ereditiera e cantante? Sempre sui social, Elettra Lamborghini ha pubblicato le tracce del suo attesissimo Twerking Queen. 10 le canzoni contenute nel primo album dell’artista.

1. Tόcame ft. Pittbull e Childsplay

2. Corazόn Morado ft. Sfera Ebbasta

3. Pem Pem

4. Fanfare ft. Guè Pequeno

5. Fuerte

6. Te Quemas ft. MC G15

7. Pegaditos

8. Maldito Día

9. Ven

10. Mala