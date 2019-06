Elettra Lamborghini: “Io e Dybala separati alla nascita”

Elettra Lamborghini Dybala

“Un giocatore che conosco? Considerando che non guardo per niente il calcio, una volta pubblicai una foto sul mio Instagram da piccolina e tutti mi hanno detto ‘Sei Dybala al femminile’ e in effetti siamo praticamente uguali. Cioè, aspetta: abbiamo un neo e gli occhi azzurri. Però, ecco, conosco Dybala”. Così Elettra Lamborghini in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

L’ereditiera e cantante bolognese ha continuato poi: “Quando me l’hanno detto, ho confrontato le due foto e ho detto ‘cavolo ci assomiglio davvero!’. Avevo cinque anni. Separati alla nascita, praticamente”.

Elettra Lamborghini resta al centro dell’attenzione mediatica anche per aver annunciato sul suo account Instagram, proprio nelle ultime ore, le date del suo instore tour. I giorni scorsi la ricca ereditiera di Bologna ha lanciato il suo primo album Twerking Queen, prodotto da Universal Music.

Per lanciare il suo primo lavoro, Elettra Lamborghini ha scelto di girare l’Italia e incontrare i suoi fan. L’ereditiera è nota al grande pubblico nelle vesti di cantante per la canzone Pem Pem, presente proprio in Twerking Queen. Ma il successo è stato sancito nel momento in cui Rai 2 l’ha scelta come giudice del popolarissimo talent show della musica The Voice.

Elettra Lamborghini ha dimostrato, nel corso delle puntate, di saper catalizzare l’attenzione dei telespettatori con il suo carattere eccentrico e sempre fuori dal coro. L’ereditiera non ha ancora 25 anni, ma è amatissima dai suoi follower.

Nata a Bologna il 17 maggio 1994, Elettra Lamborghini conta quasi quattro milioni di follower su Instagram ed è già un volto noto nel mondo della tv in quanto ha partecipato al reality di Mtv Riccanza, al programma Super Shore andato in onda nel 2016 e al Grande Fratello Vip spagnolo.

