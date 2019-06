Trump divide Harry e Meghan: insulti e litigi, è caos nella famiglia reale

Faide sotterranee a Buckingham Palace. L’arrivo di Donald Trump nel Regno Unito, ieri 3 giugno 2019, potrebbe gettare nuovo scompiglio all’interno della Royal Family.

Motivo: il Principe Harry ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, in visita ufficiale con la famiglia fino al 5 giugno nonostante l’antipatia fra Trump e la moglie di Harry, Meghan Markle.

Secondo il The Sun, il Duca di Sussex si è mostrato cordiale ma distaccato nei confronti di Trump e di sua figlia Ivanka. Il figlio più giovane di Lady D. li ha scortati in un lungo tour guidato della Royal Collection a Buckingham Palace. Certo, a giudicare dagli scatti diffusi dal The Sun, il Principe Harry non aveva l’aria particolarmente entusiasta.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA VISITA DI TRUMP A LONDRA

L’antipatia di Meghan Markle per il presidente degli Stati Uniti non è un mistero per nessuno. Prima di diventare la Duchessa di Sussex, l’ex attrice californiana ha esternato posizioni decisamente critiche nei confronti di Donald Trump, tacciato di razzismo e misoginia.

In diverse occasioni, Meghan Markle ha addirittura ventilato la possibilità di prendere la nazionalità canadese in seguito all’elezione di Donald Trump.

Poco prima della sua visita nel Regno Unito, Donald Trump ha risposto ad alcune domande del The Sun in merito a Megan Markle.

“Non sapevo di non piacerle. Che posso dire? Non sapevo fosse antipatica”.

Una provocazione, quella di Trump, che il Principe Harry e la Royal Family hanno elegantemente ignorato, come da etichetta.

La Duchessa di Sussex, intanto, non ha preso parte alla visita ufficiale per restare a casa con il piccolo Archie, il Royal Baby nato il 6 maggio scorso.

Naturalmente, qualche tabloid britannico ha lasciato intendere che il vero motivo dell’assenza di Meghan è proprio la sua antipatia nei confronti dei Trump. Ma queste sono solo speculazioni.

Oggi, 4 giugno 2019, Donald Trump incontrerà Theresa May al 10 Downing Street, storica sede del primo ministro britannico.

Il viaggio di Donald Trump nel Regno Unito: il presidente punta sul caos post-elezioni europee

Trump arriva a Londra, gli insulti tra il presidente e Meghan Markle

Trump a Londra incontra la regina Elisabetta

Trump arriva a Londra, gli insulti tra il presidente e Meghan Markle