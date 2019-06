DIABLO THE VOICE CHI È – Diablo è un concorrente di The Voice of Italy, il talent show in onda su Rai 2 e condotto da Simona Ventura.

Diablo, nome d’arte di Dominique Chillé Diouf, è un cantante trap entrato nel team Morgan. Sin dalla sua prima audition, ha dimostrato un grande talento al punto che Morgan non ha indugiato a fargli posto nel suo team.

Classe 2000, Diablo è cresciuto a Cuneo con la madre. Il papà era un famoso deejay di origine uruguaiana e napoletana che scelse la musica alla famiglia: infatti lasciò l’Italia in cerca di fortuna inseguendo un grande sogno e il piccolo Dominique crebbe rincorrendolo a sua volta. Questa crepa ha segnato la sua vita, perché quando il cantante parla del padre lo definisce semplicemente il suo “padre biologico”.

Sin dall’adolescenza, Diablo ha avuto un debole per la musica.

Diablo The Voice chi è | L’esordio

Diablo ha allenato per anni la sua tecnica e il suo debutto nel mondo della musica è arrivato con The Voice of Italy. Il talent show l’ha sottoposto al giudizio critico dei quattro giudici e, tra questi, Morgan non ha perso tempo e l’ha subito voluto nel suo team.

Tutto quello che c’è da sapere su The Voice of Italy

Arrivato sul palco di The Voice, Diablo ha portato con sé un inedito, intitolato Baby, facendo breccia nel cuore dei 4 giudici (anche se poi a spuntarla è stato Morgan).

Della sua vita privata si conosce molto poco. Diablo è un trapper emergente e molto discreto. Il suo nome ha ottenuto ottimi riscontri grazie alla sua partecipazione a The Voice, ma non si conoscono molti dettagli circa la sua vita privata. Diablo non possiede neanche un account Instagram ma, dopo l’esperienza nel talent di Rai 2, la possibilità che possa aprirne uno ufficiale è pressoché certa.

Chi vincerà The Voice of Italy 2019?