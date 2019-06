Crisi governo telefonata | Una “lunga e cordiale” telefonata tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio c’è stata in mattinata. Fonti di entrambi i partiti confermano il colloquio e definiscono il clima tra i due vicepremier “positivo”.

La maggioranza politica resta però sul filo del rasoio: la telefonata arriva in un momento post elezioni europee in cui sembra sempre più vicino lo scontro finale nel governo. A tenere banco è l’economia: l’avvio di una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia da parte di Bruxelles sembra sempre più probabile. Salvini in tal caso avrebbe minacciato il voto anticipato.

Il 3 giugno è stato il giorno dell’ultimatum del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la maggioranza giallo-verde. Un ultimatum a rispondere all’Ue e allo stesso tempo a placare le tensioni sempre più forti in questa settimana post elettorale.

Dopo momenti di tensione si attende la reazione del mondo politico e dei mercati al discorso tenuto ieri, 3 giugno, dal premier Giuseppe Conte.

Il presidente del Consiglio ha richiamato all’ordine gli alleati di Governo e ha chiesto a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio di decidere se vogliono continuare a lavorare insieme o andare a nuove elezioni (Qui il discorso integrale).

Crisi governo telefonata | Voto anticipato

Ma di elezioni si comincia a parlare anche nei palazzi del Quirinale, Mattarella, secondo il quotidiano la Repubblica, starebbe valutando il ritorno alle urne a settembre per evitare ulteriori danni ai conti pubblici italiani.

