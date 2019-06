Copa America 2019 | Ultime notizie | Gironi | Calendario | Squadre | Streaming tv

COPA AMERICA 2019 – Dal 14 giugno al 7 luglio 2019 in Brasile si gioca la Copa America 2019, la 46esima edizione del torneo, che vedrà dodici squadre affrontarsi per conquistare il trofeo vinto nel 2015 (e nel Centenario del 2016) dal Cile.

Dove si gioca? Saranno solo cinque le città ad ospitare la Copa (o Coppa per dirla all’Italiana) America 2019 in un totale di sei stadi: l’Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia, lo Stadio Maracanã di Rio de Janeiro, lo Stadio Morumbi e l’Arena Corinthians di San Paolo, il Mineirão di Belo Horizonte e l’Arena do Grêmio di Porto Alegre.

La Copa America 2019 avrà due squadre non appartenenti alla CONMEBOL: il Giappone (già in passato ospitato nel torneo) e il Qatar (esordio assoluto). La vincente si qualificherà alla prossima edizione della Confederations Cup, in programma nel 2021 in Qatar (sede del Mondiale 2022).

Ma vediamo nel dettaglio tutte le informazioni sulla Copa (o Coppa per dirla all’Italiana) America 2019:

Copa America 2019 | Ultime notizie

Qui tutte le ultime notizie sulla competizione al via il 14 giugno 2019

Copa America 2019 | Le squadre partecipanti

Non si può parlare di una vera e propria rivoluzione, ma certamente la Copa America avrà una grossa novità. Dopo cent’anni, sarà la prima edizione a non avere squadre della CONCACAF, visto che Messico e Stati Uniti d’America, le due squadre ospitate in un primo momento e sempre presenti, hanno deciso di rinunciare a causa della contemporanea partecipazione alla Gold Cup. A partecipare alla competizione sudamericana sarannno quindi due squadre della AFC: il Giapone e il Qatar (vincitore della Coppa d’Asia 2019).

Ma quali sono le nazionali che parteciperanno alla Copa America 2019? Ecco l’elenco completo:

Argentina

Brasile (paese ospitante)

Cile (vincitrice dell’ultima edizione)

Uruguay

Paraguay

Perù

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

Qatar (ospite e vincitore della Coppa d’Asia 2019)

Giappone (ospite)

Copa America 2019 | Gironi

Le dodici squadre ai nastri di partenza dell’edizione 2019 sono state divise in 3 gironi da 4. Ecco i gironi nel dettaglio:

GIRONE A

Brasile

Bolivia

Venezuela

Perù

GIRONE B

Argentina

Colombia

Paraguay

Qatar

GIRONE C

Uruguay

Ecuador

Giappone

Cile

Copa America 2019 | Calendario

Di seguito il calendario delle partite della Copa America (l’orario indicato è quello italiano):

Copa America 2019 | FASE A GIRONI

15 giugno 2019

Ore 2.30: Brasile-Bolivia

Ore 21.00: Venezuela-Perù

16 giugno 2019

Ore 00: Argentina-Colombia

Ore 21: Paraguay-Qatar

17 giugno 2019

Ore 00: Uruguay-Ecuador

18 giugno 2019

Ore 23.30: Bolivia-Perù

Ore 00: Giappone-Cile

19 giugno 2019

Ore 2.30: Brasile-Venezuela

Ore 23.30: Colombia-Qatar

20 giugno 2019

Ore 2.30: Argentina-Paraguay

21 giugno 2019

Ore 01: Uruguay-Giappone

22 giugno 2019

Ore 21: Perù-Brasile

Ore 21: Bolivia-Venezuela

Ore 01: Ecuador-Cile

23 giugno 2019

Ore 21: Qatar-Argentina

Ore 21: Colombia-Paraguay

25 giugno 2019

Ore 01: Cile-Uruguay

Ore 01: Ecuador-Giappone

Copa America 2019 | FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

QUARTI

28 giugno 2019

Ore 02.30: Prima A-Terza B/C (1)

Ore 21: Seconda A-Seconda B (2)

29 giugno 2019

Ore 01: Prima B-Seconda C (3)

Ore 21: Prima C-Terza A/B (4)

SEMIFINALI

3 luglio 2019

Ore 2.30: Vincente 1-Vincete 2

4 luglio 2019

Ore 02.30: Vincente 3-Vincente 4

FINALE TERZO POSTO

6 luglio 2019

Ore 21: Finale terzo posto

FINALE

7 luglio 2019

Ore 22: Finale

Copa America 2019 | Regolamento

Le dodici nazionali partecipanti sono state disposte in tre gironi. Al termine della fase a gironi avanzeranno otto squadre: le prime due classificate di ogni gruppo più le migliori due terze. Per la fase ad eliminazione diretta sono previsti supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Copa America 2019 | Gli “italiani” convocati

Sono 20 gli “italiani” (ovvero giocatori impegnati in Serie A) che prenderanno parte al torneo in programma dal 14 giugno al 7 luglio. Folta la “colonia” colombiana: 5 i calciatori chiamati (Ospina, i due Zapata, Cuadrado e Muriel). Quattro convocazioni invece per Brasile (Miranda, Alex Sandro, Allan e Paquetà), l’Argentina (Pezzella, De Paul, Dybala e Lautaro Martinez) e l’Uruguay (Vecino, Bentancur, Laxalt e Caceres). Una infine per il Venezuela (Rincon), il Paraguay (Santander) e il Cile (Pulgar).

Copa America 2019 | Streaming e diretta tv: dove vedere le partite live

Tutte le partite della Copa America 2019 saranno trasmesse in esclusiva dalla piattaforma streaming (visibile tramite Sky Q e Premium) DAZN che si è aggiudicata i diritti di trasmissione torneo per l’Italia.

Ma come funziona la piattaforma Dazn? Tutte le risposte.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno le partite della Copa America in streaming? Ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Gli incontri resteranno disponibili anche per la visione on demand per chi non avrà modo di seguirli dal vivo, in particolare negli orari più scomodi.

Copa America 2019 | Albo d’oro

Di seguito l’albo d’oro della competizione. Ecco chi ha vinto la Copa America dal 1916 (prima edizione) ad oggi:

1916: Uruguay

1917: Uruguay

1919: Brasile

1920: Uruguay

1921: Argentina

1922: Brasile

1923: Uruguay

1924: Uruguay

1925: Argentina

1926: Uruguay

1927: Argentina

1929: Argentina

1935: Uruguay*

1936/1937: Argentina

1939: Perù

1941: Argentina*

1942: Uruguay

1945: Argentina*

1946: Argentina*

1947: Argentina

1949: Brasile

1953: Paraguay

1955: Argentina

1956: Uruguay*

1957: Argentina

1959: Argentina

1959: Uruguay*

1963: Bolivia

1966/1967: Uruguay

1975: Perù

1979: Paraguay

1983: Uruguay

1987: Uruguay

1989: Brasile

1991: Argentina

1993: Argentina

1995: Uruguay

1997: Brasile

1999: Brasile

2001: Colombia

2004: Brasile

2007: Brasile

2011: Uruguay

2015: Cile

2016: Cile

*edizioni straordinarie comunque riconosciute dalla CONMEBOL

I GIRONI DELLA COPA AMERICA 2019