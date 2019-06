Copa America 2019 Gironi | Squadre partecipanti | Elenco completo

COPA AMERICA 2019 GIRONI – Dal 14 giungo al 7 luglio 2019 si gioca la Copa America 2019. Competizione che per questa edizione avrà una grossa novità. Dopo cent’anni, non parteciperanno squadre della CONCACAF, visto che Messico e Stati Uniti d’America, le due squadre ospitate in un primo momento e sempre presenti, hanno deciso di rinunciare a causa della contemporanea partecipazione alla Gold Cup. A partecipare alla competizione sudamericana sarannno quindi due squadre della AFC: il Giapone e il Qatar (vincitore della Coppa d’Asia 2019).

Di seguito tutte le informazioni sulle squadre partecipanti alla Copa America 2019:

ELENCO SQUADRE PARTECIPANTI

Argentina

Brasile (paese ospitante)

Cile (vincitrice dell’ultima edizione)

Uruguay

Paraguay

Perù

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

Qatar (ospite e vincitore della Coppa d’Asia 2019)

Giappone (ospite)

Copa America 2019 Gironi

Le dodici squadre (nazionali) ai nastri di partenza dell’edizione 2019 della competizione sudamericana sono state divise in 3 gironi da 4. Ecco i gironi nel dettaglio:

GIRONE A

Brasile

Bolivia

Venezuela

Perù

GIRONE B

Argentina

Colombia

Paraguay

Qatar

GIRONE C

Uruguay

Ecuador

Giappone

Cile

Le dodici nazionali partecipanti alla Copa America 2019 sono state disposte in tre gironi. Al termine della fase a gironi avanzeranno otto squadre: le prime due classificate di ogni gruppo più le migliori due terze. Per la fase ad eliminazione diretta sono previsti supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al termine dei tempi regolamentari.

Copa America 2019 | Streaming e diretta tv: dove vedere le partite live

Tutte le partite della Copa America, gironi inclusi, saranno trasmesse in esclusiva dalla piattaforma streaming (visibile tramite Sky Q e Premium) DAZN che si è aggiudicata i diritti di trasmissione torneo per l’Italia.

