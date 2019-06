BRENDA CAROLINA LAWRENCE THE VOICE – The Voice of Italy, il talent di Rai 2, quest’anno è stato condotto da Simona Ventura e ha visto nella schiera dei quattro giudici Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Gue Pequeno e Morgan.

La giovane cantante ha catturato l’attenzione di Pequeno e sarà proprio lei a rappresentare il suo team nell’ultima puntata di The Voice, in onda martedì 4 giugno in prima serata su Rai 2.

Cosa sappiamo di Brenda Carolina?

Brenda Carolina Lawrence The Voice | Chi è

Nata a Cremona, Brenda Carolina Lawrence ha 21 anni e vive a Pieve D’Olmi con mamma e sorella. Il papà è scomparso prematuramente poco tempo fa e la ragazza ha deciso di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessa al punto da trasferirsi a Roma.

Tra gli studi e un lavoro da stagista, il sogno del canto. Il richiamo della famiglia l’ha poi portata via da Roma e di nuovo a Cremona, al fianco della mamma.

Si è gettata a capofitto nella musica, coltivando la sua più grande passione ma continuando gli studi di Lingue e letterature straniere tramite un’università online.

La musica è entrata nella sua vita molto presto: aveva soltanto 5 anni quando ha iniziato le prime lezioni di canto prendendo parte a un coro. Inoltre, ha collaborato con diversi artisti del panorama italiano come Zucchero e Tiziano Ferro.

Brenda Carolina Lawrence The Voice | Finalista

Brenda Carolina Lawrence è stata scoperta da Cheryl Porter ed è stata lanciata nel mondo della musica dalla Cosmophonix Production (una casa di produzione di Mantova).

La sua voce, dunque, non è nuova alla musica italiana ma lo è sicuramente per il palco di The Voice, dove Brenda Carolina ha conquistato l’attenzione di Gue Pequeno. Riuscirà a portare a casa la vittoria del talent show?

Chi vuole restare al passo con la sua carriera, può seguire Brenda Carolina su Instagram.