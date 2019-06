🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 3 giugno 2019 | Dati Auditel | Share | Grande Fratello 2019 | Volevamo andare lontano | Report | Il pianeta delle scimmie

ASCOLTI TV 3 GIUGNO 2019 – LUNEDÌ – La serata di ieri, lunedì 3 giugno, è stata caratterizzata dalla semifinale del Grande Fratello 2019, in onda su Canale 5. Nel reality di Barbara D’Urso come sempre non sono mancate le emozioni, le sorprese ma anche le polemiche. Nel corso della puntata, inoltre, sono stati annunciati i primi quattro dei cinque finalisti del Gf 2019.

La finale è prevista lunedì prossimo, 10 giugno, su Canale 5.

Rai 1 ieri rispondeva con la prima di due puntate della miniserie tedesca Volevamo andare lontano. Su Rai 3 le inchieste di Report.

Gli ascolti televisivi, giorno per giorno

Ascolti tv 3 giugno 2019 | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

A vincere la serata è la semifinale del Grande Fratello 2019, seguita da 3.366.000 spettatori pari al 21% di share. Battuta dunque la concorrenza di Rai 1, che non va oltre i 3.153.000 spettatori pari al 14,9% di share con la miniserie Volevamo andare lontano.

Su Rai 2 il nuovo appuntamento con Unici – Non Stop ha interessato 730.000 spettatori pari al 3,8% di share. Su Italia 1 il film Apes Revolution – Il pianeta delle Scimmie è stato scelto da 1.024.000 spettatori (5%). Su Rai 3 le nuove inchieste di Report sono state seguite da 2.148.000 spettatori pari al 9,2%.

Su Rete 4 l’approfondimento politico Quarta Repubblica totalizza un ascolto medio di 985.000 spettatori con il 5,6% di share. Su La 7 il film Tutte le Donne della Mia Vita ha registrato 707.000 spettatori con uno share del 3,1%. Su Tv 8 Karate Kid 3 – La Sfida Finale ha intrattenuto 446.000 spettatori con il 2,1%.

Ascolti tv 3 giugno 2019 | Lunedì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Esordiva ieri in access prime time Techetechete, la trasmissione che accompagna l’estate di Rai 1 con gli spezzoni tratti dalle Teche del servizio pubblico. La prima puntata ottiene 3.906.000 spettatori con il 16,6%.

Su Canale 5 Striscia La Notizia ha registrato una media di 4.689.000 spettatori con uno share del 19,6%. Su Rai 2 TG2 Post ha ottenuto 1.052.000 spettatori con il 4,3%. Su Italia 1 la serie tv CSI ha intrattenuto 995.000 spettatori con il 4,2%.

Su Rai 3 Che Ci Faccio Qui raccoglie davanti al video 929.000 spettatori con il 4,4% mentre la storica soap Un Posto al Sole ha appassionato 1.638.000 spettatori pari al 7,1%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha radunato 1.096.000 individui all’ascolto (4,9%), nella prima parte, e 1.111.000 spettatori (4,6%), nella seconda parte. Su La 7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber ha interessato 2.105.000 spettatori (8,9%).