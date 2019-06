William Harry lite | Non è la prima volta che circola questa indiscrezione. Le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti, alimentate dai tabloid britannici che martellano: “Harry e William sono ai ferri corti, in lite”.

Secondo indiscrezioni dei principali tabloid britannici, i due fratelli non si sarebbero visti per sei interi mesi (salvo eventi e occasioni ufficiali). Ma cosa è accaduto, cosa ha alimentato la lite fra William e Harry?

Come da manuale, la Royal Family, mantiene un decoroso e impenetrabile riserbo sulle piccole e grandi tempeste che la scuotono. Ma le notizie trapelano (o presunte tali). Secondo le fonti inglesi quali The Sun e People la crepa nel rapporto i due figli di Lady D si sarebbe insinuata a ridosso del matrimonio fra Harry e l’ex attrice californiana Meghan Markle.

“Stai attento, non correre troppo”, avrebbe suggerito William al secondogenito. Un consiglio fraterno mal digerito dal Principe Harry, che pare essersi allontanato dal Duca di Cambridge proprio in seguito a questo avvertimento.

Vi sono poi altri rumors che alimentano l’ipotesi di uno screzio nella Royal Family: per esempio, pare che fra Kate Middleton e Meghan Markle non corra buon sangue.

Queste voci erano state alimentate in occasione dell’anniversario di nozze di Harry e Meghan, quando i due avevano postato sul loro account Instagram delle foto inedite del loro matrimonio, foto in cui la Duchessa di Cambridge non appariva mai.

A svelare che Harry e William non si sono visti per sei mesi è stata Emily Andrews, inviata reale del Sun. Pare che solo recentemente i due fratelli abbiano ritrovato un po’ di armonia, grazie alla nascita del piccolo Archie, avvenuta il 6 maggio 2019.

“Per colpa di Meghan oggi sono un senzatetto”: Thomas Markle Jr attacca la Duchessa di Sussex

Thomas Markle Jr, ecco chi è il fratellastro di Meghan ospite a “Live – Non è la D’Urso”

È rottura definitiva tra William e Harry? Gli ultimi indizi sospetti vedono lo zampino di Meghan