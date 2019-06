Volevamo andare lontano trama | Bella Germania | Storia | Cosa succede

VOLEVAMO ANDARE LONTANO TRAMA – Su Rai 1 arriva una nuova serie tv: lunedì 3 giugno e martedì 4 giugno 2019 va infatti in onda Volevamo andare lontano – Bella Germania, una fiction di produzione tedesca diretta da Gregor Schnitzler e basata sull’omonimo libro di Daniel Speck.

Il film appartiene al genere drammatico ma ha anche una forte connotazione storica: la fiction infatti narra la storia degli immigrati italiani in Germania negli anni Sessanta.

Attraverso la storia dei protagonisti Julia e Ottokar (una vicenda che abbraccia 50 anni e tre generazioni della stessa famiglia), la fiction restituisce anche un quadro di tutte le sensazioni vissute dai nostri conterranei nel secondo dopoguerra, quando scappavano dall’Italia della grande depressione alla ricerca di fortuna e di un posto dove ricostruire la loro vita.

Volevamo andare lontano trama | Di cosa parla il film

Come anticipato, la storia di Volevamo andare lontano parte dalle vicende di una famiglia per illustrare la situazione degli immigrati italiani in Germania negli anni del dopoguerra.

La famiglia in questione è quella di Julia, una giovanissima fashion designer che nel 2014 incontra a Monaco di Baviera un anziano uomo, Ottokar, che le rivela di essere suo nonno. Il racconto dell’uomo, poi, passa in rassegna la sua vita negli ultimi 50 anni. La giovane, così, scopre che negli anni Sessanta, a Torino, Ottokar ha conosciuto una bellissima ragazza italiana, Giulietta, e che dal loro amore è nato Vincenzo, il padre di Julia.

Julia a quel punto ribatte che Vincenzo è morto da tempo. Ed è qui che c’è il primo colpo di scena: Ottokar le rivela che Vincenzo non è morto e che per questo motivo l’anziano vuole trovarlo e rivederlo. I due, quindi, si mettono alla ricerca dell’uomo. E nel frattempo Ottokar continua a raccontare la sua storia a Julia.

Si scopre così che la storia d’amore tra Ottokar e Giulietta, ostacolata dalla famiglia di lei, finì molto presto. Ma quando il matrimonio che la famiglia di Giulietta aveva organizzato per lei fallì, la ragazza tornò a Monaco di Baviera, dove si ricongiunse con Ottokar. Peccato che il destino si sia messo ancora una volta di traverso… Giulietta, infatti, morì durante un viaggio a Venezia e fu in quel momento che Vincenzo, sconvolto dalla perdita della madre, decise di tagliare tutti i ponti con il padre.

Volevamo andare lontano trama | Gli episodi

Il film Volevamo andare lontano – Bella Germania è stato trasmesso per la prima volta in Germania nel marzo del 2019.

Nella sua versione originale la miniserie era composta da tre episodi. In Italia, invece, Rai 1 ha deciso di trasmettere la fiction in due soli episodi, intitolati rispettivamente “L’amore” e “Il segreto”. Il primo va in onda lunedì 3 giugno e il secondo martedì 4 giugno 2019.