Volevamo andare lontano streaming | Bella Germania | Diretta tv | Dove vederlo

VOLEVAMO ANDARE LONTANO STREAMING – DIRETTA TV – Si avvicina la stagione estiva e in tv si inizia a pensare ai palinsesti estivi. Eppure, Rai 1 ha ancora qualche cartuccia da sparare, come ad esempio la serie tv in due episodi Volevamo andare lontano Bella Germania, in onda lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019 sulla prima rete nazionale.

Il film è stato prodotto in Germania, con la direzione di Gregor Schnitzler, e si basa sull’omonimo romanzo dello scrittore e sceneggiatore Daniel Speck. La storia al centro della miniserie riguarda da vicino il nostro paese, visto che Volevamo andare lontano racconta le vicende degli immigrati italiani in Germania negli anni Sessanta.

C’è dunque grande attesa nel pubblico per vedere il nuovo film di Rai 1, con Natalia Belitski, Christoph Letkowski, Silvia Busuioc e Stefan Kurt. Ma dove vedere Volevamo andare lontano? Oltre che in tv, il film è disponibile anche in streaming? Di seguito, tutte le risposte.

Volevamo andare lontano streaming | Dove vederlo in tv

Come già anticipato, Volevamo andare lontano va in onda su Rai 1. L’appuntamento con il film è per lunedì 3 e martedì 4 giugno alle ore 21.25.

Per sintonizzarvi su Rai 1, vi basta andare al tasto 1 (o 501 per vederlo in HD) del vostro telecomando. Se siete abbonati a Sky, inoltre, potete trovare Rai 1 anche al canale 101 del vostro decoder.

Volevamo andare lontano streaming | Dove vedere Bella Germania online

Non sarete in casa al momento della messa in onda di Volevamo andare lontano? Il vostro televisore si è guastato oppure sarà occupato da qualche familiare che vuole vedere altro? Niente paura, potete comunque vedere il film in streaming.

Come? Facile, andando su RaiPlay. La piattaforma streaming ufficiale di viale Mazzini è disponibile sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per il vostro smartphone (sia Android che iOS). Su RaiPlay sarà possibile vedere, completamente gratis, Volevamo andare lontano Bella Germania. Sia in streaming in contemporanea con la diretta tv, sia on demand, per poter vedere in qualsiasi momento le due puntate della fiction.

