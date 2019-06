Volevamo andare lontano cast | Bella Germania | Attori | Natalia Belitski | Christoph Letkowski

VOLEVAMO ANDARE LONTANO CAST – C’è stato un tempo in cui anche gli italiani erano migranti e lasciavano il nostro paese per cercare fortuna, un lavoro e di creare una famiglia altrove. Il fenomeno dell’immigrazione italiana all’estero è al centro della nuova serie tv di Rai 1, Volevamo andare lontano Bella Germania, in onda sulla prima rete nazionale in due puntate, trasmesse lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019.

Volevamo andare lontano – Bella Germania, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv di Rai 1

Il film, di produzione tedesca e diretto da Gregor Schnitzler, è basato sull’omonimo libro di Daniel Speck. Al centro del racconto, la storia di Julia, una giovane fashion designer che conosce per la prima volta il nonno, Ottokar, e viene così a conoscenza delle vicende che hanno interessato la sua famiglia negli ultimi 50 anni, tra gli anni Sessanta e gli anni Duemila.

Una storia molto commovente, che restituisce un quadro molto chiaro su quella che era la situazione di incertezza dei nostri connazionali nel secondo dopoguerra. Ma qual è il cast di Volevamo andare lontano? Quali sono gli attori protagonisti e quali personaggi interpretano? Di seguito, tutte le informazioni.

Volevamo andare lontano cast | Gli attori protagonisti della fiction e i loro personaggi

Come abbiamo già detto, i due personaggi protagonisti della fiction di Rai 1 sono Julia e Ottokar. Se la prima ha un’unica versione, il secondo ha sia una versione “da anziano” che una “da giovane”, visto che nella fiction ci sono vari flashback che ricostruiscono la storia d’amore tra Ottokar e la sua amata Giulietta.

Ottokar non è l’unico trai personaggi ad avere più di una versione: succede anche a Vincenzo (il figlio di Ottokar e Giulietta, nonché padre di Julia) e a Giovanni, fratello di Giulietta. Questi personaggi di Volevamo andare lontano dunque sono interpretati da due diversi attori: uno per la versione giovane, l’altro per la versione anziana.

La trama completa di Volevamo andare lontano – Bella Germania

Volevamo andare lontano cast | L’elenco completo

Ecco il cast completo del film Volevamo andare lontano – Bella Germania:

Natalia Belitski – Julia

Julia Christoph Letkowski – Ottokar da giovane

Ottokar da giovane Joachim Bissmer – Ottokar da anziano

– Ottokar da anziano Silvia Busuioc – Giulietta

Giulietta Stefan Kurt – Vincenzo oggi

Vincenzo oggi Kostja Ullmann – Vincenzo da giovane

– Vincenzo da giovane Andrea Sawatzki – Tanya (madre di Julia e moglie di Vincenzo) oggi

Tanya (madre di Julia e moglie di Vincenzo) oggi Marleen Lohse – Tanya da giovane

– Tanya da giovane Alessandro Bressanello – Giovanni (zio di Julia e fratello di Giulietta) oggi

– Giovanni (zio di Julia e fratello di Giulietta) oggi Denis Moschitto – Giovanni da giovane

Come vedere Volevamo andare lontano Bella Germania in streaming e in tv