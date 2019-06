Volevamo andare lontano anticipazioni prima puntata | 3 giugno 2019 | L’amore

VOLEVAMO ANDARE LONTANO ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA – L’AMORE – Cresce l’attesa per il primo episodio della nuova serie tv di Rai 1, Volevamo andare lontano Bella Germania, in onda questa sera, lunedì 3 giugno 2019, a partire dalle 21.25.

Quella di oggi sarà la prima delle due puntate della miniserie, prodotta in Germania e diretta da Gregor Schnitzler. Il secondo episodio, invece, verrà trasmesso martedì 4 giugno 2019, sempre in prima serata su Rai 1.

Volevamo andare lontano – Bella Germania, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv di Rai 1

Il film racconta la storia di Julia, una giovane fashion designer che scopre l’esistenza di suo nonno, Ottokar, in modo del tutto casuale e inaspettato. L’uomo però le rivelerà anche la storia della sua famiglia: una storia fatta d’amore, ma anche di dolorose rinunce. Sullo sfondo, l’Italia e l’Europa del secondo dopoguerra e le migliaia di italiani emigrati dal nostro paese alla ricerca di fortuna all’estero.

La trama completa di Volevamo andare lontano – Bella Germania

Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata di Volevamo andare lontano? Vediamole insieme.

Volevamo andare lontano anticipazioni prima puntata | L’amore

La prima puntata della serie tv di Rai 1 si intitola “L’amore”. La storia inizia a Monaco di Baviera, città dove la giovane Julia si è trasferire per proseguire quella che sembra la sua florida carriera da stilista. Nella città tedesca, dunque, la ragazza muove i primi passi nel mondo della moda.

Ma a Monaco di Baviera avviene anche qualcosa che è destinato a cambiare per sempre la vita della giovane: Julia infatti incontra Ottokar, un anziano che le rivela essere suo nonno, il padre di suo padre Vincenzo, che la ragazza non ha mai conosciuto.

Il cast completo di Volevamo andare lontano Bella Germania

Julia è convinta infatti che il padre sia morto da anni, mentre Ottokar le rivela che l’uomo è ancora vivo e che vuole ritrovarlo a tutti i costi. I due, quindi, iniziano insieme la ricerca di Vincenzo. E allo stesso tempo Ottokar inizia a raccontare a Julia la storia della sua vita.

Julia così viene a conoscenza del nome della madre di suo padre, Giulietta, una bellissima ragazza italiana che Ottokar ha conosciuto a Torino negli anni Sessanta e con cui ha concepito Vincenzo. I due però si sono dovuti separare a causa della famiglia di Giulietta, che ostacolava il loro amore. Fino a quando, anni dopo, Giulietta – insieme a Vincenzo – non si è trasferita a Monaco di Baviera, ricongiungendosi all’amato Ottokar.

Nella città tedesca Giulietta inizia a studiare per diventare stilista, ma le anticipazioni della prima puntata di Volevamo andare lontano Bella Germania sottolineano come il destino abbia ancora in serbo tante sconvolgenti sorprese per la coppia…

Come vedere Volevamo andare lontano Bella Germania in streaming e in tv