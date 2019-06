Vita in diretta estate 2019 conduttori | Chi sono | Lisa Marzoli | Rai 1

Vita in diretta estate 2019 conduttori – La Vita in diretta estate sta prendendo corpo. È tutto pronto per la nuova edizione, che partirà il 17 giugno fino al 7 settembre su Rai 1 (in diretta dallo studio 3). È certa la presenza di Lisa Marzoli, giornalista del Tg 2, che trascorrerà l’estate in compagnia del pubblico di Rai 1.

La Marzoli sarà affiancata da un conduttore che nelle prossime ore sarà ufficializzato dalla Rai. Sicuramente il format è in buone mani e la grande squadra di autori sta già lavorando per l’edizione estiva.

Marzoli è una professionista con molti anni di esperienza in Rai, fino a poche settimane fa era alla conduzione dell’edizione mattutina del Tg 2, diretto da Gennaro Sangiuliano. Per lei è arrivata la grande opportunità con il salto sulla Rete ammiraglia, dove ha già avuto modo di farsi apprezzare nelle tre dizione di “S’è fatta notte” condotto da Maurizio Costanzo.

È stato proprio lui, diversi anni fa, a notare la Marzoli alla conduzione di “Cronache animali”. Insomma, la sua bravura non è passata inosservata. Così, è stata arruolata su Rai 1 nel programma di Costanzo. Una buona palestra per la Marzoli, che ha potuto affinare le tecniche televisive sotto la sapiente guida di un decano come Costanzo.

Lisa, mamma della piccola Ginevra, ha sposato nel 2016 l’imprenditore Francesco Borrelli. È marchigiana d’origine, ma romana d’adozione. Non rinuncia nel weekend a tornare in provincia di Macerata dove vive la sua famiglia.

Intanto, dalle prime indiscrezioni che trapelano da via Teulada, sembra che nell’edizione estiva di Vita in diretta ci sarà molto spazio per la cronaca rosa oltre all’attualità con i collegamenti in diretta, grazie alla presenza degli inviati in giro per l’Italia.

Il direttore di Rai 1 Teresa De Santis sta lavorando sodo alla preparazione del nuovo palinsesto invernale (che sarà presentato il 9 luglio a Milano) senza perdere di vista quello estivo. Con i suoi sapienti consigli la Rete ammiraglia sta viaggiando spedita verso ascolti altissimi.

