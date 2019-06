Trump Londra Regina Elisabetta | Donald Trump e la moglie Melania si trovano nel Regno Unito per una visita di 3 giorni. Oggi, 3 giugno 2019, Trump ha incontrato la regina Elisabetta per un pranzo.

Alle 13.20 il presidente degli Stati Uniti è arrivato a Buckingham Palace con un elicottero.

The president arriving at the palace pic.twitter.com/Dk8wQNXfos

— Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) 3 giugno 2019