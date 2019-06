Stasera su Sky 3 giugno 2019 | Programmazione | Guida tv oggi

STASERA SU SKY 3 GIUGNO – PROGRAMMAZIONE – Cosa fanno stasera su Sky Cinema e Sport? Quali sono i programmi della guida tv Sky di lunedì 3 giugno 2019? Quali film vengono trasmessi su Sky Cinema? Ci sono partite su Sky Sport? E quali documentari, serie tv e show vanno in onda?

Una serie di domande che chi è abbonato alla celebre pay-tv si pone ogni giorno. Sky, del resto, offre una vastissima programmazione: dallo sport al cinema, dai documentari alla musica e ai cartoni animati, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Ma facciamo un po’ d’ordine: ecco la programmazione di stasera, lunedì 3 giugno 2019 su Sky. Una guida tv Sky utile in ogni momento.

Stasera su Sky 3 giugno | Sky Cinema Uno

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

Questa sera Sky Cinema 1 propone un film del 2018 diretto da Donovan Marsh.

La trama: Un comandante di sottomarino, di nome Joe Glass, si trova a dover soccorrere in mare il presidente russo dopo un colpo di stato e ad evitare l’esplosione di una guerra mondiale salvandogli la vita.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Due

18.55 – Sicilian Ghost Story

21.00 – 100×100 Cinema

21.15 – The Truman Show

Sul canale 302 del vostro decoder vi attende il film The Truman Show, amatissima pellicola del 1998 con protagonista Jim Carrey.

La trama: Truman Burbank nasce ripreso da una telecamera. Poi, per trentanni continuerà ad esser ripreso a sua insaputa da telecamere che lo seguiranno in ogni luogo della sua vita, per strada, al lavoro, a letto. Lui non lo sa, ma fa parte di uno show televisivo. Tutto ciò che c’è intorno a lui è un set, le persone sono attori e comparse, le case, la polizia, i vigili del fuoco, tutto è set, persino l’acqua del mare è fasulla. Sua moglie e il suo migliore amico sono attori. Sopra tutti c’è Christof, dio-demiurgo-produttore, che gestisce la vita del poveretto. Naturalmente tutta l’America impazzisce per il programma verità, in virtù della regola del voyeurismo, molla televisiva irresistibile. Finché Truman comincia ad avere qualche sospetto.

Ecco il trailer:

Stasera su Sky 3 giugno | Sky Cinema Collection 18:10 – Alla ricerca della valle incantata

19:25 – Italo

21:15 – Peter Rabbit Su Cinema Collection (canale 303) arriva il film d’animazione del 2018 Peter Rabbit La trama: L’irriverente personaggio creato da Beatrix Potter è il protagonista di una fantastica avventura in live action che vede l’astuto coniglio alle prese con un burbero vicino di casa. Ecco il trailer: Sky Cinema Family 19:30 – Sherlock Gnomes

21:00 – Un poliziotto alle elementari La guida tv Sky Cinema Family (canale 304) il film Un poliziotto alle elementari, con Arnold Schwarzenegger, Penelope Ann Miller, Linda Hunt. La trama: Per acciuffare un trafficante di droga, John si infiltra come maestro nella scuola del figlio del criminale. Stasera su Sky 3 giugno | Sky Cinema Action

19:20 – Extraction

21:00 – Overdrive La guida tv di stasera su Sky Cinema Action (canale 305) il film Overdrive, con Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Gaia Weiss. La trama: Andrew e Garrett Foster sono fratellastri che il padre ha riuniti nel segno di una comune passione: quella per il furto di automobili di lusso. I due infatti sono abilissimi nel rubare (e guidare) “qualsiasi cosa abbia un motore”, ma la loro attenzione si concentra sui modelli più prestigiosi, soprattutto d’epoca: Ferrari, Aston Martin, Jaguar. E siccome il motto di Andrew è “se ti guardi intorno e perdi di vista l’obiettivo, l’obiettivo sei tu”, i fratellastri si concentrano su un furto alla volta, ma di altissimo livello, come quello di una Bugatti venduta all’asta per 41 milioni di dollari che li mette nel mirino del miliardario francese Jacomo Morier, “il piu’ grande importatore di black tar d’Europa, collezionista di tutto ciò che è raro e bello”. Morier ingaggia i Foster affinché rubino una Ferrari GTO 250 al suo arcinemico Max Klemp, rampollo di una ricchissima famiglia berlinese: uno che, nel garage, di Ferrari ne avrà almeno una decina, tutte rosso fiammante. La vera posta in gioco, però, è il controllo del malaffare a Marsiglia, città di porto in cui si svolge tutta la vicenda. Ecco il trailer: Sky Cinema Suspence 19.00 – Senza via di scampo

21.00 – Wish Upon

Su Sky Cinema Suspence (canale 306) il film horror Wish Upon, con Ryan Phillippe, Joey King, Elisabeth Rohm, Michelle Alexander e Mitchell Slaggert.

La trama: Una donna getta nella spazzatura un involto, poi torna in casa e si impicca. Sua figlia Clare, una bambina, la scopre mentre sta facendolo, ma non può che assistere impotente al dramma. Anni dopo, la diciassettenne Clare si trova a vivere una situazione non proprio brillante nella scuola che frequenta: è infatti spesso bersaglio di dileggio e pesantezze varie da parte di compagne e compagni, anche per la professione non troppo glamour del papà che con un socio rovista nei cassonetti alla ricerca di oggetti da riciclare. In più, il ragazzo che le piace non se la fila proprio. Le cose cambiano improvvisamente quando suo papà le regala una vecchia scatola musicale – trovata nella spazzatura – capace, stando a quanto vi è scritto, in cinese, di esaudire sette desideri. Ecco il trailer: Stasera su Sky 3 giugno | Sky Cinema Romance 19.30 – C’era una volta un principe

21.00 – La rivoluzione di Charlie Su Sky Cinema Romance il film romantico La rivoluzione di Charlie, del 2016, con Freddie Highmore. La trama: Charlie, ragazzo disilluso dalla vita, si innamora di Amber, ma la ragazza è già impegnata e sta per trasferirsi. Sky Cinema Drama

19.10 – Half Nelson

21.00 – Dal profondo del cuore Su Sky Cinema Drama va in onda Dal profondo del cuore, film del 2012 con Jon Gries e Val Kilmer. La trama: Dopo aver perso tutto a causa dell’alcol, Richard si affida a un’enigmatica figura spirituale. Tratto da una storia vera. Stasera su Sky 3 giugno | Guida tv Sky Cinema Comedy 19.05 – Adorabile nemica

21.00 – L’arbitro Su Sky Cinema Comedy va in onda L’arbitro, film con Umberto D’Orsi, Daniele Vargas, Joan Collins, Gabriella Pallotta e Lando Buzzanca. La trama: Un arbitro siciliano, famoso per le sue doti di energia e di fermezza, viene coinvolto in una speculazione terriera manovrata da un suo conterraneo di pochi scrupoli. Quando lo viene a sapere, l’integerrimo si rivolta, accusa pubblicamente il suo partner, ma lui stesso è travolto dallo scandalo. Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno vanno in onda i Play-Off NBA, con le Finals tra Toronto e Golden State. Stasera su Sky 3 giugno | Sky Uno 20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent Sky Uno trasmette in replica le audizioni della ormai passata edizione 2019 di Italia’s Got Talent.