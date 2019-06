🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Volevamo andare lontano Rai 1 | 3 giugno

STASERA IN TV VOLEVAMO ANDARE LONTANO RAI 1 – Questa sera va in onda in prima serata su Rai 1 la prima puntata della miniserie Volevamo andare lontano – Bella Germania, una fiction tratta dal romanzo dello scrittore e sceneggiatore tedesco Daniel Speck.

La miniserie è divisa in due puntate, la prima delle quali in onda oggi, 3 giugno 2019, e la seconda domani, martedì 4 sempre in prima serata su Rai 1.

Ma di cosa parla Volevamo andare lontano? Qual è la trama e il cast? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU VOLEVAMO ANDARE LONTANO

Stasera in tv Volevamo andare lontano Rai 1 | Trama

La serie, diretta da Gregor Schnitzler, e suddivisa in due puntate in onda il 3 e 4 giugno in prima serata su Rai 1, racconta un periodo delicato e particolare della storia come gli anni Sessanta, in cui molti italiani (e non solo) lasciarono il loro Paese per cercare fortune altrove.

Il primo episodio della miniserie Volevamo andare lontano – Bella Germania, stasera in tv su Rai 1, si intitola L’amore. Siamo a Monaco di Baviera e la protagonista Julia, una fashion designer, verrà a conoscenza dell’esistenza di suo nonno Ottokar, che non aveva mai incontrato.

L’uomo le racconterà la storia della loro famiglia e di come ha conosciuto sua nonna Giulietta. Dal loro amore nacque Vincenzo, il padre di Julia, che la ragazza ritiene morto da anni. Ottokar invece le rivelerà che Vincenzo è ancora vivo.

Una notizia che sconvolgerà la giovane Julia, intenzionata da quel momento ad aiutare il nonno nella ricerca di Vincenzo. Da questo racconto emergerà come Ottokar e Giulietta si conobbero di come furono costretti a lasciarsi a causa dell’intransigenza della famiglia della ragazza, che la costrinse a sposare un altro uomo.

Stasera in tv Volevamo andare lontano Rai 1 | Cast

La protagonista, Julia, è interpretata da Natalia Belitski, giovane attrice tedesca di origini russe. Christoph Letkowski è invece il giovane Ottokar, il nonno della protagonista. Giulietta, interpretata da Silvia Busuioc, è un’attrice di origine moldavo-italiana.

Vincenzo, padre di Julia, ha invece il volto di Stefan Kurt, mentre la madre di Julia, Tanya, è interpretata da Andrea Sawatzki.