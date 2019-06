🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | Puntata | 3 giugno 2019 | Semifinale

STASERA IN TV GRANDE FRATELLO CANALE 5 – Questa sera va in onda la semifinale del Grande Fratello. L’edizione 2019 sta quindi per concludersi: settimana prossima, lunedì 10 giugno, conosceremo il vincitore del reality condotto da Barbara D’Urso.

In studio, insieme alla padrona di casa, come di consueto gli opinionisti Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

Ma cosa succede nella nona puntata del Grande Fratello, in onda questa sera in tv su Canale 5 dalle 21.20? Ecco tutte le anticipazioni.

Cosa succede nella semifinale del Grande Fratello 2019

Stasera in tv Grande Fratello Canale 5 | Anticipazioni | Finalisti

Grande attesa per sapere chi saranno i finalisti di questa edizione numero 16 del Grande Fratello. Finora l’unico certo è Gennaro Lillio, già annunciato nel corso della puntata della scorsa settimana.

Inoltre chi verrà eliminato? In nomination, e quindi in attesa del giudizio del televoto, ci sono Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Come sempre, poi, ci sarà spazio per ospiti e sorprese per i concorrenti. Tra i temi toccati in questa puntati, oggi in tv 3 giugno su Canale 5, la gelosia di Francesca de André, sempre più presa da Gennaro, dopo la fine della storia con Giorgio.

La nipote di Faber non sopporta che il bel Gennaro si sia avvicinato in questa settimana a Taylor Mega, l’influencer entrata lunedì nella casa del Gf come ospite speciale. Ne vedremo dunque delle belle, anche se oggi Taylor non sarà presente per impegni che aveva precedentemente preso. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

E poi ancora spazio al malumore di Gianmarco Onestini, che in questi giorni ha chiesto alla produzione di poter avere un contatto con i suoi familiari, di cui sente una grande mancanza. Chi sarà dunque l’eliminato di questa puntata? E quali i finalisti del Grande Fratello 2019?

Per scoprirlo, basterà sintonizzarsi su Canale 5 in prima serata. Grande attesa anche per sapere quale outfit sfoggerà la D’Urso questa sera e quale abito indosserà il sempre eccentrico Cristiano Malgioglio.

