Stasera in tv | Film | Programmi | Guida | Cosa fanno oggi | Rai | Mediaset

In questo articolo, ogni giorno, troverete i programmi tv di stasera. Una guida tv semplice e affidabile per non perdere nessuna delle vostre trasmissioni preferite.

Stasera in tv | 3 giugno 2019

Questa sera su Rai 1 il primo appuntamento con una nuova serie, mai trasmessa in Italia: Volevamo andare lontano, in onda sul primo canale Rai a partire dalle 21.35. Su Canale 5, invece, la attesa semifinale del Grande Fratello: chi riuscirà ad arrivare in finale? Ma la programmazione tv stasera offre anche altre trasmissioni, come il film di Italia 1 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. E voi cosa sceglierete?

Stasera in tv | 2 giugno 2019

Ultimo appuntamento dell’anno con Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 1 condotta da Fabio Fazio. Su Canale 5 due nuovi episodi della serie di successo New Amsterdam. Su Rai 3 da segnalare il playoff di andata tra Verona e Cittadella: si parte dal 2-0 per il Cittadella dell’andata. In palio la Serie A.

Stasera in tv | 1 giugno 2019

Il grande evento di questa sera è la finale della Champions League che andrà in onda su Rai 1 e Sky Sport 1. Poca la controprogrammazione dei canali Rai e Mediaset, ma qualcosa di bello da vedere c’è sempre. Sopratutto se siete alla caccia di qualche film.

Stasera in tv | 31 maggio 2019

Un venerdì ricco di scelte per i telespettatori stasera 31 maggio 2019 in tv. Su Rai 1 spazio alla finalissima di Ballando con le stelle, il popolare show condotto da Milly Carlucci. Su Canale 5 invece l’ultima puntata di Ciao Darwin, con un appuntamento speciale dedicato ai momenti migliori di questa edizione, chiamato i Darwin di Donatello.

Stasera in tv | 30 maggio 2019

Stasera i telespettatori italiani potranno godere di una vasta programmazione. Tanti programmi per tutti i gusti. La Rai punta su la fiction e sul talent show. Su Rai 1 va in onda Il Giudice Meschino; su Rai 1 la semifinale di The Voice. Canale 5 risponde con All Together Now. Su Italia 1 la serie tv Lethal Weapon. Insomma, una serata da non predere.

Stasera in tv | 29 maggio 2019

Quella della tv di stasera è una programmazione davvero ricca. La Rai offre ai suoi telespettatori ben due pellicole: se su Rai 1 va in onda Nemiche per la pelle con Margherita Buy e Claudia Gerini, su Rai 2 invece Boston – Caccia all’uomo. Ben due programmi, poi, questa sera tratteranno del chiacchieratissimo Caso Prati: Chi l’ha visto? su Rai 3 e Live-Non è la D’Urso su Canale 5.

Stasera in tv | 28 maggio 2019

Tanti i programmi a disposizione dei telespettatori questa sera. Su Rai 1 la Partita del Cuore 2019 con tanti campioni dello sport e dello spettacolo, su Rai 2 invece la nuova puntata di The Voice of Italy, il reality giunto alla fase delle Battle. Su Canale 5 va invece in onda un film. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Stasera in tv | 27 maggio 2019

Serata all’insegna delle elezioni e dei reality show. La programmazione di stasera offre programmi per tutti i gusti. A farla da padrona saranno però i risultati delle elezioni europee e amministrative.

Stasera in tv | 26 maggio 2019

Questa sera la programmazione televisiva cerca di accontentare un po’ tutti. Mentre su Rai 1 torna Fazio con Che Tempo Che Fa, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di New Amsterdam. Questi sono i due programmi che faranno più gola durante la serata, ma ci sono tante altre alternative.

Stasera in tv | 25 maggio 2019

Grandi appuntamenti questa sera in tv: si parte con il botto con la seconda semifinale di Ballando con le stelle, su Rai 1, e si conclude ancora meglio su Canale 5, con la finalissima di Amici di Maria De Filippi. Sono questi i due programmi della serata, ma le alternative non mancano. Né sui canali satellitari, né su Sky, dove spicca la partita tra Bologna e Napoli (qui la nostra diretta live).

Stasera in tv | 24 maggio 2019

Cosa offre la programmazione tv stasera? Il palinsesto è molto ricco, soprattutto per quanto riguarda i due principali canali, Rai 1 e Canale 5, che schierano due veri colossi. Nel primo caso, stiamo parlando di Ballando con le stelle, che va in onda eccezionalmente di venerdì con la prima semifinale. Su Canale 5, invece, va in onda l’ultima puntata della stagione di Ciao Darwin 8. E c’è da scommettere che ci saranno sorprese e soprattutto tante risate. Ma la programmazione non si esaurisce qui: gli amanti dei supereroi possono fermarsi su Rai 2 e godersi Captain America: Civil War, mentre su Rai 3 va in onda un’altra ultima puntata: quella della fiction L’Aquila Grandi Speranze.

Stasera in tv | 23 maggio 2019

Cosa guardare questa sera in tv? Qual è la programmazione del 23 maggio? La guida tv di oggi propone diversi spunti per gli amanti dei film ma anche dei programmi. Rai 1 ad esempio ripropone ancora una volta il Commissario Montalbano in prima serata, mentre Rai 2 promette intrattenimento con il film Passengers. Rai 3 propone Fai Bei Sogni, mentre Canale 5 intratterrà il pubblico con All Together Now. La guida prevede anche una serie di altri film e trasmissioni, anche quelli in onda su Sky.

Stasera in tv | 22 maggio 2019

Cosa prevede la programmazione tv stasera? La guida tv di oggi è molto ricca e presenta un’assoluta novità su Rai 1 e quello che ormai è una certezza per Canale 5. Stiamo parlando, rispettivamente, del film Duisburg, linea di sangue, che narra la storia della strage di Duisburg del 2007, e di Live – Non è la D’Urso, con un focus specifico sul matrimonio di Pamela Prati e sul ruolo di Eliana Michelazzo. Inoltre, su Rete 4 torna Roberto Giacobbo con il suo programma di approfondimento scientifico Freedom – Oltre il confine, mentre su Italia 1 parte la terza stagione di Lethal Weapon. La guida prevede anche una serie di altre trasmissioni, sia sui canali satellitari che su Sky.

Stasera in tv | 21 maggio 2019

Cosa vedere stasera in tv? Il palinsesto del 21 maggio offre diversi appuntamenti per gli appassionati di cinema. Rai 1, ad esempio, ha scelto di mandare in onda Rush, il film dedicato all’antagonismo di Niki Lauda (il campione di Formula 1 venuto a mancare ieri). Canale 5 rilancia con Come un gatto in tangenziale, film con protagonista Paola Cortellesi.

Su La 7 l’appuntamento classico con DiMartedì, così come su Rai 3 Bianca Berlinguer e Cartabianca.

Appuntamento atteso quello su Rai 2 con The Voice of Italy: questa è la quinta puntata e corrisponde alla quinta Blind Audition. Voi cosa guarderete?

Stasera in tv | 20 maggio 2019

Cosa vedere stasera in tv? La scelta, come sempre, è ampia e variegatissima. Partiamo da Rai 1, che tra i programmi tv di stasera offre forse il più atteso. Arriva infatti, in replica, un altro episodio di grande successo del Commissario Montalbano. Il titolo del film di stasera è La luna di carta, datatao 2008. Le alternative, però, non mancano, a partire da Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset offre infatti una nuova puntata del Grande Fratello 2019, la numero sette della stagione. Cosa succederà nella Casa? Le anticipazioni parlano di uno show mai visto, soprattutto per quanto riguarda Cristiano Malgioglio. Grande attesa anche per una nuova puntata di Report, su Rai 3, come anche per il film Rogue One: A Star Wars Story, su Italia 1. E voi cosa sceglierete?

Stasera in tv | 18 maggio 2019

La sera di sabato 18 maggio vede nella programmazione di Rai 1 la finale dell’Eurovision Song Contest 2019, mentre invece su Canale 5 anche il talent condotto da Maria De Filippi, Amici di Maria, sta volgendo al suo epilogo finale. I concorrenti rimasti in gara, infatti, si affronteranno nella semifinale: chi riuscirà a conquistare il favore di pubblico e giuria? Un sabato, inoltre, ricco di film: su Rai 3 va in onda lo storico film di guerra, Fury, che vede come protagonista Brad Pitt, mentre su Italia 1 i più piccini saranno intrattenuti dalla visione di Ozzy – Cucciolo coraggioso. Su Rete 4, invece, Bingo Bongo, una vecchia pellicola con Adriano Celentano.

Stasera in tv | 17 maggio 2019

Oggi è venerdì 17 e tutti gli scaramantici che ci sono tra voi hanno già pensato bene di tagliare la testa al toro e di rimandare ogni uscita a un altro momento. Quindi preparate il telecomando, una copertina (visto che il caldo tarda ad arrivare) e accendete la tv. Il divertimento sarà assicurato! Tra i programmi di stasera in tv spicca sicuramente una nuova puntata di Ciao Darwin 8, con Luca Laurenti e Paolo Bonolis. Questa sera si sfideranno il mondo della Tv e quello del Web. Chi vincerà? Se però non avete voglia di guardare Canale 5, potete sempre passare a Rai 1, dove va in onda l’ultima puntata de La Corrida. Tanti anche i film in programmazione, come anche lo sport sui canali di Sky. Insomma, non vi annoierete per niente.

Stasera in tv | 16 maggio 2019

Tanti i programmi tv stasera, 16 maggio 2019. Su Rai 1 ad esempio torna con una nuova puntata Il Commissario Montalbano, la fortunata serie tv nata dai romanzi di Andrea Camilleri. Su Canale 5 grande attesa per l’inizio di All toghether now, la nuova trasmissione con Michelle Hunziker e J-Ax. Su Italia 1 torna X-Men mentre su La 7 un nuovo appuntamento con Piazzapulita di Corrado Formigli.

Stasera in tv | 15 maggio 2019

Tra i programmi tv stasera, mercoledì 15 maggio 2019, torna in chiaro il grande calcio. Dove? Su Rai 1, ovviamente. Con cosa? Con la finale di Coppa Italia 2018-2019, tra Atalanta e Lazio. Grande spettacolo in programma, dunque, soprattutto per gli appassionati di calcio, che potranno godersi totalmente gratis l’atto finale della Tim Cup. Ma c’è anche molto altro nel palinsesto di stasera: su Canale 5, ad esempio, torna Barbara D’Urso con il suo Live – Non è la D’Urso, pronta ancora una volta a far divertire e anche a far discutere il pubblico. Su Italia 1 e Sky Cinema 1, invece, vi aspettano due ottimi film d’animazione: Inside Out e Hotel Transylvania.

La nostra diretta live di Atalanta Lazio

Stasera in tv | 14 maggio 2019

Il martedì è uno dei giorni con la programmazione tv più ricca della settimana. Tanti i film e i programmi tv stasera. Partiamo dalla Rai: il piatto forte di viale Mazzini è sicuramente il talent show The Voice of Italy, su Rai 2. E lo si evince dal fatto che Rai 1 non faccia una grande contro-programmazione tv, lanciando in prima serata il film Sei mai stata sulla Luna?, con Raoul Bova e Liz Solari. Mediaset risponde con un’altra pellicola, quella sulla vita del calciatore brasiliano Pelè, su Canale 5. Italia 1, invece, lancia una nuova, divertente puntata di Colorado, con Belen Rodriguez e Paolo Ruffini. Da segnalare, inoltre, il solito appuntamento con l’attualità del martedì sera: #Cartabianca su Rai 3 e DiMartedì su La 7.

Stasera in tv | 13 maggio 2019

Inizia una nuova settimana e anche i palinsesti televisivi si rinnovano, o quasi. Il programma del lunedì sera, infatti, in questa fase della stagione è ormai molto ben definito. Soprattutto Rai 1 e Canale 5, infatti, ormai hanno un appuntamento fisso per questo giorno, che spesso viene premiato dagli ascolti. Stiamo parlando del Commissario Montalbano, su Rai 1, e del Grande Fratello sulla rete ammiraglia Mediaset. Per quanto riguarda il primo, questa sera è in programmazione tv la replica dell’episodio La pazienza del ragno; il GF 16, invece, arriva alla sua sesta puntata. Ma non c’è solo questo stasera in tv. Da segnalare, infatti, su Rai 3 una nuova puntata di Report, con all’interno delle esclusive novità sul caso di Armando Siri, che ha movimentato la discussione politica delle ultime settimane. Per una serata più spensierata, invece, spazio a Made in Sud su Rai 2 e a Star Wars – Il risveglio della forza su Italia 1.

Se non trovi interessante la programmazione tv stasera, qui abbiamo raccolto un elenco di piattaforme web e metodi free per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata.

Per poter guardare film in libertà senza rischiare di finire nel circuito illegale dei siti pirata e quindi senza violare alcuna legge, esistono diverse piattaforme web che trasmettono le pellicole cinematografiche nel rispetto della legge e senza il bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento.

Allo stesso modo, esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

Molti siti che propongono la visione di questi eventi dal vivo sono illegali e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione.

Ci sono però numerosi portali che offrono la possibilità di vedere le partite di calcio in streaming live e in qualità HD.

Molti, come Sky Go e Premium Play, sono a pagamento, altri del tutto gratuiti. Ecco come e dove vedere le partite di calcio in streaming in modo legale stasera in tv.