Stasera in tv 3 giugno 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | Volevamo andare lontano | Grande Fratello | Apes Revolution | Report

STASERA IN TV 3 GIUGNO 2019 – GUIDA TV – Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Cosa c’è stasera su Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 3 giugno 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 3 giugno 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

21:35 – Volevamo andare lontano

Prima puntata questa sera il prima serata su Rai 1 della fiction, mai trasmessa in Italia, Volevamo andare lontano Bella Germania, tratta dall’omonimo romanzo dello scrittore e sceneggiatore tedesco Daniel Speck. Qui tutto quello che c’è da sapere sulla serie in due puntate

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:50 – Unici non stop. La stagione dei talenti

Questa sera una nuova puntata di Unici non stop, il programma che racconta la vita e la carriera di personaggi noti del mondo dello spettacolo.

Stasera in tv 3 giugno | Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:35 – Che ci faccio qui

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 una nuova puntata di Report, il programma condotto da Sigfrido Ranucci dove di volta in volta vengono raccontati fatti di attualità attraverso inchieste e approfondimenti esclusivi.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di stasera prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta Repubblica

Su Rete 4 una nuova puntata di Quarta Repubblica, il talk show di approfondimento sui diversi temi di attualità condotto da Nicola Porro.

Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Striscia la Notizia – La voce dell’inconsistenza

21:20 – Grande Fratello

Su Canale 5 va va in onda la semifinale del talent show condotto da Barbara D’Urso, il Grande Fratello. Chi saranno i finalisti e possibili vincitori? Cosa succederà durante la puntata? Qui tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera, 3 giugno 2019

Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:35 – C.S.I – La scena del crimine

21:30 – Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie

Su Italia 1 questa sera un famoso film del 2014 diretto da Matt Reeves: Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. Il film, campione alla critica e al botteghino, non è altro che l’ottavo film della serie de Il pianeta delle scimmie iniziata del 1968 e tratta dal romanzo di fantascienza del 1963 di Pierre Boulle.

Il trailer:

La 7

Stasera su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e mezzo

21:15 – Tutte le donne della mia vita

Questa sera su La7, dopo il classico appuntamento con la rubrica politica serale di Otto e Mezzo, va in onda Tutte le donne della mia vita, film del 2007 diretto da Simona Izzo con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon e Lisa Gastoni.

Stasera in tv 3 giugno | Tv 8

Cosa fanno stasera su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:35 – Karate Kid III – La sfida finale

Su Tv8 un famoso film del 1989 diretto da John G. Avildsen: Karate Kid III – La sfida finale. Si tratta del secondo sequel della saga di Karate Kid.

Sky Cinema 1

Sky Cinema 1 offre agli abbonati un nuovo film:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Hunter Killer – Caccia negli abissi

Questa sera Sky Cinema 1 propone un film del 2018 diretto da Donovan Marsh. Un comandante di sottomarino, di nome Joe Glass, si trova a dover soccorrere in mare il presidente russo dopo un colpo di stato e ad evitare l’esplosione di una guerra mondiale salvandogli la vita.

Ecco il trailer:

Sky Sport Uno

Su Sky Sport Uno vanno in onda sempre i Play Off dell’NBA: questa sera a confrontarsi nelle Finals Toronto e Golden State.

Stasera in tv 3 giugno | Sky Uno

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

21:15 – Italia’s Got Talent

Sky Uno trasmette in replica le audizioni della ormai passata edizione 2019 di Italia’s Got Talent.