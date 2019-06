Spread oggi 3 giugno 2019 | Spread tempo reale | Btp | Borsa

Spread oggi 3 giugno 2019 | Spread Btp/Bund in rialzo in avvio di scambi sui mercati dopo la lettera di risposta dell’Italia alla Ue sui conti pubblici. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%.

Dopo le elezioni europee lo spread è tornato a salire. Uno scenario che sta preoccupando non poco il governo. I mercati sono allarmati dalla possibile crisi dell’esecutivo italiano.

Mercoledì 29 maggio l’Ue ha inviato una lettera all’Italia in cui si afferma: “Sulla base dei dati notificati per il 2018, è confermato che l’Italia non ha fatto progressi sufficienti per rispettare il criterio del debito nel 2018”.

Da quel momento, lo spread ha reagito con forti impennate fino ai 290 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso venerdì 31 maggio a 285,7 punti base.

Oggi, in apertura di giornata alle ore 9, c’è grande attesa per vedere il dato del differenziale tra Btp e Bund. È anche sullo spread che si gioca il futuro del governo M5s-Lega.

I mercati non stanno reagendo affatto bene alle tensioni nel governo. Vedremo se in giornata lo spread sforerà addirittura i 300 punti.

In quel caso, per l’esecutivo e per l’Italia tutta, sarebbe allarme rosso.

L’esecutivo, con una manovra da varare entro l’anno e una serie di promesse (come la flat tax) molto onerose fatte al proprio elettorato, non può permettersi uno spread sopra i 300 punti.

