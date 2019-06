Salvini rompe il silenzio su Papa Francesco: “Bergoglio furioso con me? Ecco la verità”

Salvini Papa Francesco | Il leader della Lega parla di Bergoglio

Ospite di Massimo Giletti a Non è l’arena, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha detto la sua sulla polemica con Papa Francesco.

Nei giorni scorsi, infatti, alcuni retroscena giornalistici riferivano di un incontro richiesto da Salvini a Bergoglio e negato da quest’ultimo.

Il 17 maggio, sul Fatto Quotidiano, Carlo Tecce riportava queste parole del Pontefice: “Finché non cambia linguaggio e politiche, io non posso e non voglio stringergli la mano”.

L’articolo parlava di una strategia ad ampio raggio del Vaticano per contrastare Salvini: “I vescovi italiani da un anno, spronati da Bassetti, lavorano a un ritorno in politica dei cattolici, studiano scuole di formazione e però, in attesa che la classe dirigente riemerga dopo la diaspora democristiana e il trasversalismo di Camillo Ruini adottato per la Seconda Repubblica, s’aggrappano ai partiti tradizionali e ai Cinque Stelle per arginare Salvini”.

Salvini Papa Francesco | Il vicepremier: “Mai chiesto un incontro”

Interpellato da Massimo Giletti sul punto, il leader della Lega ha smentito queste ricostruzioni giornalistiche: “Io leggevo cose surreali sui giornali. Io non ho mai chiesto un incontro con il Papa, ne sarei onorato, ho solo da imparare. Semplicemente non mi è stato negato perché non mi è stato chiesto”.

Il vicepremier ha quindi cercato di mettere un freno alle voci secondo cui Bergoglio sarebbe addirittura dalla parte dei Cinque Stelle e contro la Lega.

Salvini Papa Francesco | Il leader della Lega e i cattolici

Salvini, del resto, nelle ultime settimane ha tentato a più riprese di rimarcare la sua fede cattolica. Sabato 18 maggio il vicepremier ha tenuto un comizio in piazza Duomo, a Milano, con il rosario.

Una mossa che ha suscitato le critiche di autorevoli esponenti del cattolicesimo, come il segretario di Stato vaticano Pietro Parolin e il presidente della Cei Gualtiero Bassetti.

Anche il settimanale Famiglia Cristiana aveva preso posizione: “Il rosario brandito da Salvini e i fischi della folla a Papa Francesco, ecco il sovranismo feticista”.

Anche Padre Antonio Spadaro, direttore della Civiltà Cattolica, era intervenuto via Facebook: “Rosari e crocifissi in politica, i cristiani si indignino”.