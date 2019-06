Reddito di cittadinanza news | Ultime notizie | Lavoro | Inps | Domande | Card

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il reddito di cittadinanza, la proposta simbolo del M5s

Tutto quello che c'è da sapere sul reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza news | Ultime notizie

Aggiornamento 3 giugno 2019 – Reddito di cittadinanza, ok le ricariche di maggio. Il 29 maggio l’Inps ha comunicato di aver proceduto con la ricarica delle card del reddito di cittadinanza relativa a maggio 2019. Chi aveva fatto domanda nella prima fase, a marzo, ha così ricevuto il secondo pagamento, mentre chi l’aveva fatta ad aprile si è visto accreditare i primi soldi del sussidio. Quando arriverà la ricarica di giugno? Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 2 giugno 2019 – Nuovi casi di furbetti: per loro tripla sanzione – Aumentano i casi di furbetti del reddito di cittadinanza, vale a dire persone che puntavano a prendere il sussidio pur lavorando in nero. Gli ultimi episodi a Palermo e Cerignola, in Puglia. Per loro tripla sanzione: multa, denuncia e stop al sussidio. Qui tutti i dettagli

Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, ha dichiarato al Festival dell’economia di Trento che fino al 31 maggio sono state consegnate un milione e 270mila domande per il reddito di cittadinanza. Qui i dettagli

Aggiornamento 1 giugno 2019 – Gli economisti bocciano il reddito di cittadinanza – È uno strumento di assistenza sociale”. Gli economisti riuniti al Festival di Trento non hanno alcun dubbio: il reddito di cittadinanza non è altro che un’evoluzione del Rei, il reddito d’inclusione approvato dal governo Gentiloni. Qui tutti i dettagli

Aggiornamenti 31 maggio 2019 – Lettere UE-Italia: meno spese per Quota 100, per il reddito di cittadinanza e per il Welfare – “Il Governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”, ha scritto Tria nella lettera di risposta inviata alla Commissione europea. Qui tutti i dettagli

Inps: “Disposto pagamento per domande presentate a marzo e aprile” – Dopo le voci dei possibili ritardi sull’accredito del reddito di cittadinanza di maggio, oltre al ministero del Lavoro è intervenuto anche l’Inps, sottolineando come sia già stato dato mandato a Poste italiane per disporre i pagamenti. E arriva un chiarimento anche sulla data dell’accredito di giugno 2019. Qui tutti i dettagli.

Il ministero del Lavoro smentisce i ritardi nel secondo pagamento – Nei giorni scorsi era circolata la voce, ripresa da diversi giornali, secondo cui ci sarebbero stati dei notevoli ritardi nella seconda ricarica della card del reddito di cittadinanza, quella prevista per giugno. Il ministero del Lavoro, in una nota, ha smentito però la notizia, sottolineando come si sia trattato di casi sporadici: “Ad oggi – si legge – rispetto ai circa 500 mila percettori della seconda mensilità i casi di non accreditamento ammontano a 16”. Qui tutti i dettagli.

Il piano della Lega per tagliare il reddito di cittadinanza – Secondo un retroscena de La Stampa, la Lega e soprattutto Matteo Salvini sarebbero pronti a mettere i bastoni tra le ruote dell’alleato di governo, il Movimento Cinque Stelle. Prendendo di mira il sussidio che ha fatto la fortuna elettorale di Luigi Di Maio. Dopo la lettera inviata all’Italia dalla Commissione europea infatti l’imperativo del governo è quello di risparmiare. Come? Salvini avrebbe dichiarato ai suoi l’intenzione di rivedere “i costi del reddito di cittadinanza, riportando la misura a qualcosa di più simile al Reddito di inclusione”. Qui tutti i dettagli.

Reddito di cittadinanza, esiste un limite giornaliero di spesa? – È una delle domande più diffuse in rete: c’è un limite giornaliero di spesa con la card del reddito di cittadinanza? In realtà no, non c’è un limite: l’importante è spendere tutto l’importo mensile prima del mese successivo, pena la decurtazione del 20 per cento del totale. L’unico limite è sul prelievo contanti: se il nucleo familiare è composto da una sola persona, si può prelevare massimo 100 euro al mese. Se invece in famiglia ci sono più persone, il limite si alza a 210 euro. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 30 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza e Quota 100, bocciatura della Corte dei conti – Nel suo annuale Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, la Corte dei conti ha espresso preoccupazione per le due misure cardine del governo giallo-verde, cioè il reddito di cittadinanza e le pensioni Quota 100. Il reddito, secondo i magistrati contabili, può scoraggiare l’offerta di lavoro legale, mentre l’impianto attuale delle pensioni “deve guardare di più ai giovani”. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 29 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, ancora non c’è un calendario dei pagamenti ufficiale – Il reddito di cittadinanza viene ormai erogato da due mesi, eppure la platea dei beneficiari non conosce mai il giorno esatto dell’accredito dei soldi sulla apposita card. Non è ancora stato ufficializzato, infatti, il calendario dei pagamenti, che dovrebbe essere redatto da Poste italiane. Ecco perché alla fine del mese è corsa a tutte le informazioni possibili sulla data di accredito. Qui tutti i dettagli.

Reddito di cittadinanza ultime notizie | Aggiornamento 28 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, ufficializzate le regole per la card elettronica. Il decreto attuativo contenente le regole di utilizzo della RdC Card, la card elettronica con cui è possibile spendere i soldi del sussidio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Cosa si può comprare e cosa no? Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 27 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, un punto su dati e numeri del nuovo sussidio economico. Mentre la platea di beneficiari che ha presentato domanda per il reddito di cittadinanza durante la primissima fase – quindi dal 6 al 31 marzo 2019 – in questi giorni è in attesa del secondo accredito dei soldi del sussidio sulla RdC Card (mentre coloro che hanno fatto richiesta ad aprile attendono ancora il primo pagamento), il Sole 24 Ore tira un po’ le somme per quanto riguarda gli effetti, positivi e negativi, che sono stati prodotti con l’introduzione del beneficio economico tanto voluto dal M5s. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 23 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, in arrivo il simulatore Inps. L’istituto di previdenza sta mettendo a punto il calcolatore del reddito di cittadinanza, uno strumento che permetterà a chi fa domanda per ottenere il sussidio di conoscere in anticipo l’importo spettante e fare le dovute valutazioni. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 22 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, soldi in arrivo per chi ha fatto domanda ad aprile. Chi ha presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza a partire dal 6 aprile in questi giorni verrà contattato da Poste Italiane per ritirare la card con cui spendere i soldi del sussidio, che arriveranno alla fine del mese. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 21 maggio 2019 – Reddito non sarà esteso ai senza fissa dimora. La Camera ha bocciato un emendamento che estendeva il reddito anche ai senzatetto. Qui i dettagli.

Aggiornamento 20 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, nuovi acquisti consentiti? Un decreto attuativo, che deve ancora essere discusso in Cdm, amplia il paniere di bene acquistabili con il reddito di cittadinanza. Tra i prodotti che si potranno comprare ci sono vestiti, vini, giocattoli ed elettrodomestici. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 17 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, le card caricate in Valle d’Aosta. Quanti cittadini della Valle d’Aosta stanno beneficiando del Reddito? Quante sono le card caricate nella piccola e splendida regione del nord Italia? L’articolo completo con tutti i numeri

Aggiornamento 16 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, Tridico sul caso delle 130mila rinunce: “È infondato”. Il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, ha commentato la notizia, circolata negli ultimi giorni, che in tantissimi avrebbero chiesto di rinunciare al reddito di cittadinanza. “Non esistono 130mila casi di rinunce. Non sarebbe possibile”. Qui l’articolo completo.

Aggiornamento 15 maggio 2019 – La rinuncia al reddito di cittadinanza? La chiedono in 130mila, ma potrebbe essere cara. In tanti, a causa degli importi troppo bassi che si sono visti accreditare a fronte degli obblighi previsti, vogliono rinunciare al reddito di cittadinanza. La “multa”, però, potrebbe essere molto cara. (Qui tutti i dettagli)

Reddito di cittadinanza ultime notizie | Aggiornamento 14 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza: cambiano i requisiti di residenza e reddito? Tutte le novità. I requisiti di residenza e reddito attualmente previsti per richiedere il reddito di cittadinanza subiranno delle modifiche a seguito dell’annuncio di Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, di voler estendere la platea dei beneficiari anche ai disoccupati e di voler coinvolgere i senza fissa dimora? Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 13 maggio 2019 – Tridico: “Reddito di cittadinanza esteso ai neo-disoccupati”. Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha dichiarato di volere estendere le misure del Reddito di cittadinanza anche ai neo-disoccupati, ovvero chi ha da poco perso il lavoro e non può richiedere il sussidio solo perché l’anno precedente aveva un reddito. “La bozza di provvedimento è sul mio tavolo, spero possa essere discussa in Parlamento al più presto, forse già alla fine di questo mese”, le sue parole in un’intervista a La Stampa. (L’articolo completo)

Aggiornamento 9 maggio 2019 – Navigator, arrivate 79 mila domande. Si sono candidati in 79mila per il concorso Navigator bandito dall’Anpal, l’agenzia per le politiche attive sul lavoro. La prima regione per numero di richieste è la Campania, seguita dalla Sicilia. Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 8 maggio 2019 – Navigator, scade oggi il termine per partecipare al concorso Anpal. Alle ore 12 di oggi, 8 maggio 2019, scade il termine per presentare le candidature per il concorso bandito dall’Anpal per diventare navigator del reddito di cittadinanza, la nuova figura professionale che dovrà assistere i beneficiari del sussidio nel loro percorso al fine di trovare un impiego. Qui tutti i dettagli sul concorso: graduatorie, selezione e come prepararsi per le prove selettive.

Aggiornamento 7 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza: quando arriva il pagamento di maggio? Chi ha fatto richiesta del sussidio entro il 30 aprile è ora in attesa dell’esito della propria domanda da parte dell’Inps, il quale lo comunicherà tramite sms o mail e, in caso di risposta positiva, si recherà in un ufficio di Poste Italiane per il ritiro della RdC cad. Chi invece l’ha presentata entro il 31 marzo e ha avuto un accoglimento è già in possesso della carta e sta attendendo la ricarica di maggio 2019. Quando arriva? Qui tutti i dettagli.

Aggiornamento 6 maggio 2019 – Quasi 100mila persone rinunciano al sussidio? Buona notizia. Di Luca Telese – I furbetti e i “divanisti” sono delusi dal reddito di cittadinanza e rinunciano al sussidio. Per i critici del M5s è la prova del fallimento della misura. La realtà è che c’è solo da festeggiare. Il commento per TPI di Luca Telese.

Aggiornamento 5 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza: i delusi pensano di rinunciare al sussidio – La delusione per gli importi giudicati troppo bassi sta spingendo alcuni dei beneficiari del reddito di cittadinanza a rinunciare al sussidio. Ma c’è un problema: l’Inps non ha ancora previsto alcuna procedura per chiedere disdetta. (L’articolo completo).

Aggiornamento 3 maggio 2019 – Reddito di cittadinanza, superato il milione di domande – Nella mattinata di oggi, 3 maggio 2019, l’Inps ha comunicato che al 30 aprile 2019 sono arrivate oltre 1 milione di domande per ottenere il Reddito di Cittadinanza. Per l’esattezza: 1.016.977. La regione in testa per numero di richieste è la Campania. Seguono Sicilia e Lazio. (L’articolo completo)

Reddito di cittadinanza, dopo il caso Siri ora Salvini cambia idea: “Non fa ripartire l’Italia” – Mentre il dibattito politico diventa sempre più incandescente e le elezioni europee si avvicinano, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione. Su questo sfondo arriva la stoccata finale di Matteo Salvini, che ora dice: abbassare le imposte è l’unica via per far tornare a crescere l’Italia: il reddito di cittadinanza non fa ripartire il Paese. Leggi qui l’intera analisi completa del giorno.

Aggiornamento 2 maggio 2019 – Tridico: “Possibile un risparmio di spesa fino a 1 miliardo”. Sulle risorse stanziate in legge di Bilancio per il reddito di cittadinanza i Governo si aspetta risparmi compresi tra 800 milioni e 1 miliardo di euro. Parola del presidente dell’Inps Pasquale Tridico in un’intervista ai microfoni di Porta a Porta. (La notizia completa)

Reddito di cittadinanza news | Chi ne ha diritto?

Chi si trova al di sotto della soglia di povertà assoluta: circa 5 milioni di persone.

Reddito di cittadinanza news | I requisiti

Per poter fare domanda – a partire dal 6 marzo – del reddito di cittadinanza è necessario essere in possesso di determinati requisiti, sia economici (quindi relativi al proprio reddito Isee) che relativi a cittadinanza e residenza.

Il RdC “viene erogato ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio” di:

cittadinanza italiana, di uno dei Paesi membri dell’Unione europea o anche di Paesi terzi (purché residenti in Italia continuativamente da 10 anni e in possesso di un permesso di soggiorno valido e purché venga presentata una certificazione dei redditi e dello stato di famiglia emesse dal paese di origine e tradotte e legalizzate in Italia);

un valore Isee fino 9.360 euro;

euro; un patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) fino a 30 mila euro;

euro; un patrimonio mobiliare fino a 6 mila euro per i single, incrementato fino a 10 mila euro per ogni altro componente il nucleo familiare, per la presenza di figli (1000 euro per ogni figlio successivo al primo); l’incremento diventa di ulteriori 5 mila euro per ogni componente con disabilità

euro per i single, incrementato fino a euro per ogni altro componente il nucleo familiare, per la presenza di figli (1000 euro per ogni figlio successivo al primo); l’incremento diventa di ulteriori 5 mila euro per ogni componente con disabilità un valore del reddito familiare inferiore a 6 mila euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (quindi 1 per il primo componente il nucleo, con un incremento dello 0.4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e dello 0.2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2.1)

euro annui moltiplicata per il parametro della scala di equivalenza (quindi 1 per il primo componente il nucleo, con un incremento dello 0.4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e dello 0.2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2.1) nessun autoveicolo immatricolato la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta ( o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti)

nessuna nave o imbarcazione da diporto

Non ha diritto al sussidio chi si trova in stato detentivo per tutta la durata della pena, chi è ricoverato in istituti di cura di lunga degenza (o altre strutture residenziali a carico dello Stato o altra PA) e chi è in stato di disoccupazione a seguito di dimissioni volontarie. Ne ha diritto, invece, chi percepisce la Naspi, cioè l’indennità di disoccupazione.

>Qui tutti i requisiti Isee per accedere al reddito di cittadinanza

Reddito di cittadinanza news | Il percorso previsto

Il Reddito di cittadinanza viene erogato per un periodo massimo di 18 mesi e la sua richiesta può essere rinnovata ma, in quel caso, il sussidio viene sospeso per un mese. Una volta presentata la domanda e ottenuto il beneficio economico, però, il ricevente ha un percorso da seguire al fine di essere inserito nel mondo del lavoro.

Tale percorso prevede:

la convocazione del beneficiario entro 30 giorni dal riconoscimento del sussidio per la stipula del Patto per il Lavoro o di Inclusione sociale ;

o di ; l’obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro in linea con competenze e attitudini del beneficiario (con il voto sugli emendamenti del 26 febbraio l’obbligo scatta solo a fronte di una proposta salariale superiore di almeno il 10 per cento al sussidio, quindi superiore 858 euro )

in linea con competenze e attitudini del beneficiario (con il voto sugli emendamenti del 26 febbraio l’obbligo scatta solo a fronte di una proposta salariale superiore di almeno il 10 per cento al sussidio, quindi superiore ) entro i primi 12 mesi , la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km – 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km. E se anche questa viene rifiutata, la terza offerta potrà arrivare da tutta Italia;

, la prima offerta di lavoro potrà arrivare nel raggio di 100 km – 100 minuti di viaggio. Se viene rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km. E se anche questa viene rifiutata, la terza offerta potrà arrivare da tutta Italia; dopo il primo anno , anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la terza potrà arrivare da tutto il territorio nazionale;

, anche la prima offerta potrà arrivare fino a 250 km, mentre la terza potrà arrivare da tutto il territorio nazionale; dopo i 18 mesi tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale.

tutte le offerte possono arrivare da tutto il territorio nazionale. Per le famiglie con persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km.