Ramadan 2019 fine | Quando finisce | Date | Calendario islamico

RAMADAN 2019 QUANDO INIZIA – Il Ramadan, il nono mese del calendario islamico, noto per il digiuno dei fedeli musulmani, quest’anno (2019) terminerà domani 4 giugno. Il digiuno viene considerato dagli islamici un processo di purificazione fisico e mentale. Digiunare nel mese di Ramadan per i fedeli musulmani non significa solo astenersi dal mangiare e bere, ma anche non avere rapporti sessuali, non fumare, non mentire, non utilizzare un linguaggio scurrile, non imprecare.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL RAMADAN

Al termine del Ramadan (domani) si celebra la Festa della Rottura, chiamata Aid Al Fitr o Aid Assaghir, che segna l’inizio del nuovo mese lunare, il decimo, Shawwal. La Festa della Rottura del digiuno precisamente è la seconda festività religiosa più importante per i musulmani, e viene celebrata il primo giorno dopo la fine del mese di Ramadan, il primo giorno di Shawwal (nel 2019 martedì 4 giugno) come segno di felicità per la fine del lungo periodo di digiuno.

Ramadan 2019 quanto dura | Date

Il Ramadan può durare 29 o 30 giorni, in base all’osservazione della luna crescente. I mesi del calendario islamico infatti sono basati sul moto della Luna, la loro durata è variabile. Nel calendario islamico l’anno zero corrisponde al 622 d.C., anno dell’Egira, quando Maometto e i primi devoti si trasferirono dalla Mecca a Medina. Per i musulmani l’anno in corso è il 1440. Nel 2019 la durata è stata di 30 giorni.

Il digiuno, che non significa solo astinenza dal cibo ma anche dal bere, dal sesso, dal fumo, dal mentire, dal pronunciare frasi scurrili, comincia prima dell’alba e termina dopo il tramonto di ogni giornata: dura per tutte le ore di luce. Questo significa che gli orari del Ramadan sono differenti da un Paese all’altro ed anche da una zona all’altra dello stesso Paese. Nei Paesi situati più a Nord, dove in estate il sole non tramonta o tramonta per poche ore, i musulmani tendono a rispettare gli stessi orari della Mecca.