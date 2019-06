È morto il fotografo Pietro Coccia, grande nome del cinema italiano

Pietro Coccia morto

È morto all’età di 56 anni il fotografo Pietro Coccia, mostro sacro del cinema italiano nel suo settore. Ormai da tempo Pietro Coccia soffriva di diabete: è stato trovato senza vita all’interno della sua abitazione dai suoi amici e colleghi nella giornata di ieri, domenica 2 giugno 2019.

Coccia non rispondeva al telefono dalla mattina e aveva suscitato la preoccupazione dei suoi cari. Grande filantropo, Pietro Coccia ha realizzato i suoi ultimi scatti ai Nastri d’argento e al Festival di Cannes.

Pietro Coccia | Biografia

Pietro Coccia Nasce a Roma il 19 luglio 1962, primo di 4 fratelli , Maria suora Orsolina , Benedetto e Agata .

Il padre Michele Coccia , latinista all’università di Roma “La Sapienza”, era uno degli allievi prediletti di Ettore Paratore e la Mamma Emilia La Rosa, allieva del grande poeta Giuseppe Ungaretti.

Entrambi i genitori hanno contribuito alla sua formazione spirituale affinando la delicata sensibilità di Pietro. La sua “educazione sentimentale” ha così aggiunto maggiore profondità agli scatti catturati da Pietro Coccia.

Pietro si è formato a Roma dove ha conseguito la maturità classica al liceo al Giulio Cesare . Ha proseguito brillantemente gli studi universitari alla facoltà di Lettere e Filosofia con una specializzazione in Storia dell’Arte.

Già adolescente si appassionò al mondo della fotografia organizzando nella sua casa del quartiere Coopedè una vera camera oscura dove si chiudeva, trascorrendo le ore a studiare le luci e i colori per rendere le sue immagini ancora più poetiche.

Provava e riprovava affinando la sua arte , esercitandosi con amici e amiche che pregava di fungere da modelli. Con l’avvento del digitale si era appassionato alle nuove tecnologie che nulla avevano tolto alla lirica delle sue visioni. Da tempo sofferente di una malattia che poteva essere per lui invalidante , non ha mai voluto fermarsi nel suo lavoro di fotografo del cinema.

Fino alla fine ha viaggiato in tutto il mondo, raggiungendo le mete più lontane per testimoniare attraverso il suo occhio raffinato e sensibile ciò che voleva comunicare ai suoi lettori. Pietro Coccia uomo buono e colto, dall’ingegno sagace e sottile mancherà non solo ai sui amici più cari ma a tutto il mondo.

